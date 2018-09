VIDEO Branitelji se u centru Sarajeva sukobili s policijom

Stanje u središtu Sarajeva normalizirano je iza 14 sati nakon uličnih sukoba između bivših pripadnika Armije Bosne i Hercegovine i policije no prosvjednici su najavili da će nastaviti okupljanje i tako pokušati natjerati parlament Federacije BiH da odmah usvoji novi zakon koji bi regulirao prava nekih od branitelja, prenosi Klix.ba.

Do sukoba prosvjednika i policije u središtu Sarajeva u blizini Skenderije došlo je nešto nakon 12 sati. Neki od prosvjednika koji su bili u koloni iznenada su napali policajce palicama na što su im policajci uzvratili silom uz uporabu suzavca.

VIDEO Pogledajte sukob u Sarajevu. Autor: Klix.ba

[video: 26569 / Sukob specijalaca i boraca u Sarajevu]

Provjedi su počeli pred sjedištem parlamenta Federacije BiH no dio sudionika potom je krenuo u pohod po središnjim gradskim ulicama blokirajući pri tom promet između centra i starog dijela Sarajeva.

Sudinici prosvjeda ranije su postavili ultimatum entitetskom parlamentu da do 5. rujna zakaže sjednice Zastupničkog i Doma naroda na kojima bi se obavilo usuglašavanje zakona o pravima branitelja koji su ranije usvojeni u različitim tekstovima.

Također pod pritiskom nekih od tisuća udruga koje okupljaju dio bivših pripadnika Armije BiH i HVO, usvojeni su tekstovi zakona koji, uz ostalo, osiguravaju redovita mjesečna primanja za sve bivše branitelje koji su nezaposleni, a napunili su 57 godina života.

Problem je nastao kada se ispostavilo da su u dva teksta predviđeni različiti koeficijenti za obračun tih primanja pa se ispostavilo da je zakon neprovodiv sve dok se te nejasnoće ne otklone.

VIDEO Pogledajte sukob u Sarajevu. Autor: Klix.ba

[video: 26570 / Sukob specijalaca i boraca u Sarajevu]

To do danas nije obavljeno, no iz Međunarodnog monetranog fonda (MMF) već su upozorili da je riječ o nerealnom i populističkom zakonu te za nova izdvajanja u proračunu jednostavno nema novaca, a preusmjeravanja iz postojećih fondova ugrozila bi financijsku stabilnost cijele Federacije BiH.

"Troškovi koji su nam predstavljeni od 14 milijuna konvertibilnih maraka (oko sedam milijuna eura) će biti mnogo viši i mi govorimo o nekoliko stotina milijuna maraka prema nekim procjenama. To će potpuno ugroziti financijsku stabilnost u Federaciji BiH u godinama koje dolaze", izjavio je početkom kolovoza voditelj ureda MMF-a u BiH Francisco Parodi.

Na te se primjedbe nitko iz vlasti nije osvrnuo, a prosvjednici koji su iznudili donošenje novog zakona najavili su da od pritiska neće odustati sve dok on ne stupi na snagu te će inzistirati da se to dogodi prije izbora zakazanih za 7. listopada.