Prijetnja sportašima iz Srbije nipošto ne definira niti pokazuje stav i otvorenost većine Riječana

Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić pola je godine na čelu grada u kojem je, prvi put nakon osamostaljenja Hrvatske, SDP u oporbi. Na koje je probleme naišla, tko joj pruža podršku, a gdje nailazi na otpor, kako surađuje s Gradskim vijećem, zašto podiže cijene komunalija, zašto smjenjuje direktore komunalnih društava, zašto je odabrala model headhuntinga u potrazi za novim direktorima te kome podiže plaće, doznali smo u razgovoru.



Zanimalo nas je i koliko je Rijeka tolerantan grad, ali i kako komentira riječku verziju "splitskog slučaja" i zašto državu zove u pomoć u vezi s obnovom Titova broda "Galeb" koji je već trebao ugostiti posjetitelje, ali je još u procesu obnove. U pola godine mandata gradonačelnica je punila medijske stupce odlukama kojima je unijela promjene u način vođenja grada, a svaku je odluku javno objašnjavala na redovitim susretima s novinarima, čime je rad gradske uprave učinila transparentnim.