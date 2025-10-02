Prijetio mesarskim nožem i plastičnim pištoljem, iščupao blagajnu i s njom pobjegao... Dobio šest godina zatvora

Tek mu je 25, a u kaznenoj evidenciji već je skupio poveći broj presuda zbog prijetnji, krađa, teških krađa, krijumčarenja ljudi... I sada je toj "kolekciji" dodao još jednu presudu: onom kojom je na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno osuđen na jedinstvenu kaznu od šest godina zatvora zbog pet razbojstava i pokušaja razbojstva.

Osim toga, Nikoli Makijenku (25), po zanimanju pomoćnom kuharu, produljen je i istražni zatvor u kojem je od 17. ožujka 2025., te Studencu mora na ime imovinsko pravnog zahtjeva platiti oko 1700 eura pričinjene štete.

Razbojstva za koja se teretio je počinio tijekom studenoga 2024. i siječnja 2025. Teretilo ga se da je 10. studenoga 2024. u 14.45 maskiran vunenom kapom upao u automat klub u Ulici Vjekoslava Heinzela 49 u Zagrebu, gdje je prijeteći plastičnim pištoljem djelatnici naradio da otvori blagajnu. Ona je pritisnula tipku za alarm pa se Makijenko udaljio ne uzevši ništa. Dva dana prije toga, maskiran crnom fantomkom je na trgu Dragutina Damjanića u Sesvetama ušao u trgovinu Zaks. I tamo je djelatnicama prijetio plastičnim pištoljem tražeći da mu daju novac i zlato. U jednom trenutku je u trgovinu ušao kupac, u kojeg je prvo uperio plastični pištolj, a zatim pobjegao ništa ne otuđivši.

Malo bolje sreće bio je 11. studenoga 2024. kada je oko 19 sati maskiran crnim šalom upao u trgovinu Studenca na Savskoj cesti 72 u Sesvetama. Ovaj put je imao i vrtlarske rukavice i mesarski nož kojim je zaprijetio prodavačici riječima:

- Ne z... se, daj mi pare!

Nakon toga je na silu pokušao otvoriti kasu, a kako je i dalje prijetio djelatnici, ona mu je u strahu za svoj život sama otvorila kasu iz koje je odnio 335 eura i pobjegao.

Trgovina Studenca, no ovaj put u na Trgu Antuna Mihanovića 4 u Zagrebu mu je bila na meti i 29. siječnja 2025. u 19.55 kada je nožem zaprijetio djelatnici. Ona je uspjela aktivirati alarm, a on je iščupao cijelu blagajnu s kablovima te je s blagajnom istrčao iz trgovine. U tom slučaju šteta je bila 1.378 eura. I na koncu, 31. siječnja u 1.15 na Slavonskoj aveniji 61 pokušao je orobiti benzinsku Petrola. Prvo je pokucao na klizni prozor, a kada je djelatnica otvorila jer joj je prijetio nožem, on je prvo prozor gurnuo prema njoj, zatim ga je na silu otvorio pa je gornjom polovinom tijela ušao u prodajni prostor. Cijelo je vrijeme imao nož i vikao: Daj pare!. No i ovaj put je djelatnica uspjela aktivirati alarm pa je pobjegao, a da nije uspio ništa ukrasti.