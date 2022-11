Prije 22 godine guskama su nas plašili povratkom na Balkan, a gdje smo sada?

U nekim drugim geopolitičkim okolnostima, bio bi to možda "kraj povijesti" za modernu hrvatsku državu: ulaskom u euro zonu i schengenski bezgranični prostor završava se, do posljednjeg pedlja, proces integracije - neki bi povjesničari rekli: povratka - u Europu. Kraj povijesti u onom Fukuyaminom smislu, kad društvo doseže onu idealnu točku kojoj je težilo, u ovom slučaju točku u kojoj Hrvatska kao zapadna liberalna demokracija ostvaruje sve svoje ciljeve. A jedan od njih je, kako je to u svom govoru 30. svibnja 1990. najavio i prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, uvijek bila i Europa: "U europskoj integraciji Hrvatska mora osigurati svoju samobitnost i brži napredak", rekao je u tom govoru Tuđman, smjestivši europski put Hrvatske na treće mjesto od deset prioriteta tog trenutka, odmah nakon donošenja novog Ustava i izlaska iz federativne Jugoslavije.