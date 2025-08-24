Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 26
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
BREAKING
Do kraja vikenda iskoristi akcijske cijene digitalne pretplate. Imamo sjajan dar uz e-novine!
Poslušaj
Prijavi grešku
BIVŠI MINISTAR

Prijavio se na natječaj za posao, a evo gdje sada želi raditi Vili Beroš

Zagreb: Beroš i osumnjičenici dovedeni na istražno ročište na Županijski sud
Luka Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
24.08.2025.
u 08:19

Uz prijavu na natječaj morao je i priložiti da se protiv njega ne vodi kazneni postupak

Bivši ministar zdravstva Vili Beroš ponovno traži posao. Nakon što je u studenom prošle godine smijenjen zbog afere mikroskopi, prijavio se na natječaj za liječnika neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice. Kako piše Jutarnji list, na natječaj su pristigle tri prijave, a uskoro bi trebalo biti poznato hoće li upravo Beroš dobiti radno mjesto.

Podsjetimo, nakon što ga je premijer Andrej Plenković razriješio dužnosti, bivši ministar imao je tri opcije – povratak na staro radno mjesto u bolnici, aktiviranje saborskog mandata ili korištenje povlastice “6 + 6”. Odabrao je treću mogućnost, pa je godinu dana primao naknadu bez rada, ukupno više od 35 tisuća eura, što je izazvalo žestoke reakcije u javnosti.

Budući da mu ta povlastica istječe ovoga kolovoza, Beroš se odlučio vratiti struci. Uz prijavu na natječaj morao je priložiti diplomu, potvrdu o položenom specijalističkom ispitu, licencu za samostalni rad te dokaz da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, javlja Jutarnji. 
Ključne riječi
Vili Beroš

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još