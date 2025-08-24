Prijavio se na natječaj za posao, a evo gdje sada želi raditi Vili Beroš

Bivši ministar zdravstva Vili Beroš ponovno traži posao. Nakon što je u studenom prošle godine smijenjen zbog afere mikroskopi, prijavio se na natječaj za liječnika neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice. Kako piše Jutarnji list, na natječaj su pristigle tri prijave, a uskoro bi trebalo biti poznato hoće li upravo Beroš dobiti radno mjesto.

Podsjetimo, nakon što ga je premijer Andrej Plenković razriješio dužnosti, bivši ministar imao je tri opcije – povratak na staro radno mjesto u bolnici, aktiviranje saborskog mandata ili korištenje povlastice “6 + 6”. Odabrao je treću mogućnost, pa je godinu dana primao naknadu bez rada, ukupno više od 35 tisuća eura, što je izazvalo žestoke reakcije u javnosti.

Budući da mu ta povlastica istječe ovoga kolovoza, Beroš se odlučio vratiti struci. Uz prijavu na natječaj morao je priložiti diplomu, potvrdu o položenom specijalističkom ispitu, licencu za samostalni rad te dokaz da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, javlja Jutarnji.