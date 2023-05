Prijateljica prijavila majku za zlostavljanje svoje dvoje djece. Sud utvrdio da je lagala

Zbog lažnih optužbi za fizičko i psihično zlostavljanje svoje dvoje malodobne djece, majka sa šireg područja Zagreba mjesecima je proživljavala pritiske službi da se dokaže suprotno. Za zlostavljanje djece ju je prijavila njena kućna prijateljica, dok su još dvije njene prijateljice svjedočile protiv majke.

Cijeli slučaj krenuo je u srpnju prošle godine kada je majka bila pozvana u policijsku postaju, a mjesecima je bila provođena istraga kako bi se ustanovilo što je istina, prenosi Danica.hr.

VEZANI ČLANCI:

- Bile su to monstruozne optužbe i bila sam izložena teškom psihičkom pritisku radi dokazivanja kako se radi o podloj laži samo kako bi mi se naudilo iz meni nepoznatih razloga. Svakodnevno sam razmišljala tko je mogao tako nešto učiniti i zašto, no do odgovora dugo nisam mogla doći, i to sve dok nisam uspjela dokazati da ništa od prijavljenog nije bila istina. Nemoguće je izreći koliku sam patnju proživljavala u susretima s drugim ljudima, u školi, na poslu, u mjestu gdje živim. Doživjela sam i veliku sramotu na rođendanu kada me je pred svim roditeljima i djecom verbalno napala majka jednog djeteta da sam zlostavljačica, da će mi oduzeti djecu i da ću u zatvor - svjedočila je majka na sudu.

Njena prijateljica svjedočila je pak pred sudom kako ju je odlučila prijaviti nakon što je čula od jedne od prijateljica kako je za kaznu svog sina stavila u prtljažnik automobila. Ranije je, prema riječima prijateljice, majka često odlaziti u obližnji kafić, a jednom se prilikom i toliko napila da su ona i njen suprug morali staviti djecu na spavanje jer majka to nije bila u stanju učiniti.

Ipak, mjeseci istrage pokazali su kako teške optužbe protiv majke uopće nisu bile istinite, što je potvrdila i Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba koja je mišljenja kako kod djece nisu utvrđeni ''nikakvi znakovi koji bi upućivali na zlostavljanje''. Slično je potvrdila i razrednica jednog djeteta koja je svjedočila na sudu, kao i socijalna pedagoginja u školi. Kaznenu prijavu kao neosnovano su na kraju odbacili i policija i tužiteljstvo jer ni svjedokinje, prijateljice majke, nisu mogle navesti konkretne slučajeve kada se zlostavljanje dogodilo.

''Potpuno je životno nelogično da je svjedokinja vidjela mnoge situacije u kojima je majka tukla svoju djecu, a da se niti jedne ne može konkretno sjetiti. Cijeli iskaz svjedokinje Marine bio je usmjeren da ju prikaže kao lošu majku, bez navođenja bilo kakvih konkretnih dokaza'', rekao je sudac te prijaviteljici dosudio nepravomoćnih 1.600 odštete koju mora platiti, kao i 3.400 eura troškova.

