Preživjeli 75-godišnjak opisao horor: 'Dosegnuo je brutalnu brzinu, rekao sam ženi - svi ćemo umrijeti'

Portugalske vlasti istražuju u četvrtak uzrok tragične nesreće uspinjače u Lisabonu, popularne među turistima, u kojoj je poginulo najmanje 16 osoba, a ozlijeđena 21. Olupina žutog vagona nalik tramvaju, koji je prevozio ljude uz i niz strmu padinu u portugalskoj prijestolnici, još je u istom položaju u kojem je ostala nakon što je vagon iskočio iz tračnica i zabio se u zgradu, tek nekoliko metara od susjednog vagona. Pukla je sajla kojom su vagoni bili spojeni.

Stanovnik Lisabona, 75-godišnji Abel Esteves, njegova supruga i unuk bili su među 40 putnika u drugom vagonu koji su vidjeli kako susjedni vagon ubrzava prije nego što je iskočio iz tračnica. „Rekao sam svojoj ženi: 'Svi ćemo ovdje umrijeti'“, rekao je. „Dosegao je brutalnu brzinu, naglo skrenuo i udario u zgradu uz glasan prasak", opisuje Esteves.

Portugal je proglasio dan žalosti, zastave su spuštene na pola koplja, a ostale linije gradske uspinjače zatvorene su zbog inspekcija. Papa Lav XIV. izrazio je sućut i blagoslovio žrtve, njihovu rodbinu i spasioce. U nesreći je ozlijeđeno 38 osoba, od kojih je 15 poginulo na mjestu događaja, dok je jedna osoba sinoć umrla u bolnici. Ravnateljica lisabonske hitne službe Margarida Martins ranije je izjavila da je 17 osoba poginulo.

Među ozlijeđenima su četiri Portugalca, po dva Nijemca i Španjolca te po jedan državljanin Francuske, Italije, Švicarske, Kanade, Koreje, Maroka i Zelenortske Republike, rekla je Martins. Linija Gloria preveze oko tri milijuna ljudi godišnje, prema gradskoj vijećnici. Portugal, a posebno Lisabon, doživio je turistički procvat u posljednjem desetljeću, a posjetitelji su preplavili popularno središte grada tijekom ljetnih mjeseci.