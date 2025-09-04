Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 105
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
PAD USPINJAČE

Trogodišnjak preživio kobnu tragediju u Lisabonu: Ne pušta ruku policajca koji ga je izvukao

Aftermath of the Gloria Funicular accident in Lisbon
Foto: PEDRO NUNES/REUTERS
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
04.09.2025.
u 13:06

Spasitelj, 45-godišnji policajac iz kriminalističkog odjela lisabonske policije, bio je jedan od prvih koji su stigli na mjesto tragedije

Identitet i državljanstvo svih 17 poginulih i 21 ozlijeđenog u stravičnoj nesreći u Lisabonu još uvijek nisu objavljeni. Ipak, potvrđeno je da se među stradalima nalazi trogodišnji dječak iz Njemačke koji je ozlijeđen kada je uspinjača iskočila iz tračnica.

Stižu prve teorije o uzroku strašne nesreće uspinjače u Portugalu: 'Nije kočila. Svi smo počeli bježati'

Njegova sudbina posebno je potresna. Dječak je u nesretnom vlaku bio zajedno s roditeljima. Kada je policija stigla na mjesto tragedije, jedan je policajac među ruševinama pronašao muškarca, no nije ga uspio izvući – preminuo je na mjestu nesreće. Supruga stradalog muškarca također je ostala zatrpana i kasnije je, u kritičnom stanju, prevezena u bolnicu. Među ruševinama nalazio se i njihov sin. Dok se majka borila za život, policajac je uspio pronaći i izvući trogodišnjaka, prenosi CNN Portugal.

Spasitelj, 45-godišnji policajac iz kriminalističkog odjela lisabonske policije, bio je jedan od prvih koji su stigli na mjesto tragedije. Ne samo da je uspio izvući dijete, već je pomogao i njegovoj majci, odveo je do bolnice i ostao uz njih. Dječak od tog trenutka nije puštao njegovu ruku – policajac je za njega postao jedina osoba u koju trenutno ima povjerenja.

Policajcu će sada biti pružena psihološka pomoć, a dječak je pod nadzorom pedijatra. Ipak, pred njim je dug put suočavanja s tragedijom koja ga je snašla. Sudbina mu i dalje visi u neizvjesnosti jer se stanje njegove majke, iako stabilizirano, smatra vrlo teškim te se nalazi na odjelu intenzivne njege. Dječak je u nesreći zadobio ozljede, no srećom, one nisu opasne po život.

Užas u Tisnom: Poginuo stranac (22), pao je s krova hotela?
Ključne riječi
dijete nesreća Uspinjača Portugal

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još