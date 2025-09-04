Trogodišnjak preživio kobnu tragediju u Lisabonu: Ne pušta ruku policajca koji ga je izvukao

Identitet i državljanstvo svih 17 poginulih i 21 ozlijeđenog u stravičnoj nesreći u Lisabonu još uvijek nisu objavljeni. Ipak, potvrđeno je da se među stradalima nalazi trogodišnji dječak iz Njemačke koji je ozlijeđen kada je uspinjača iskočila iz tračnica.

Stižu prve teorije o uzroku strašne nesreće uspinjače u Portugalu: 'Nije kočila. Svi smo počeli bježati'

Njegova sudbina posebno je potresna. Dječak je u nesretnom vlaku bio zajedno s roditeljima. Kada je policija stigla na mjesto tragedije, jedan je policajac među ruševinama pronašao muškarca, no nije ga uspio izvući – preminuo je na mjestu nesreće. Supruga stradalog muškarca također je ostala zatrpana i kasnije je, u kritičnom stanju, prevezena u bolnicu. Među ruševinama nalazio se i njihov sin. Dok se majka borila za život, policajac je uspio pronaći i izvući trogodišnjaka, prenosi CNN Portugal.

Spasitelj, 45-godišnji policajac iz kriminalističkog odjela lisabonske policije, bio je jedan od prvih koji su stigli na mjesto tragedije. Ne samo da je uspio izvući dijete, već je pomogao i njegovoj majci, odveo je do bolnice i ostao uz njih. Dječak od tog trenutka nije puštao njegovu ruku – policajac je za njega postao jedina osoba u koju trenutno ima povjerenja.

Policajcu će sada biti pružena psihološka pomoć, a dječak je pod nadzorom pedijatra. Ipak, pred njim je dug put suočavanja s tragedijom koja ga je snašla. Sudbina mu i dalje visi u neizvjesnosti jer se stanje njegove majke, iako stabilizirano, smatra vrlo teškim te se nalazi na odjelu intenzivne njege. Dječak je u nesreći zadobio ozljede, no srećom, one nisu opasne po život.