Pretukli sina Miroslava Pliše ispred svingerskog kluba: Optuženi pušteni na slobodu

Otvoreno pismo glavnoj državnoj tajnici Zlati Hrvoj Šipek uputio je poznati odvjetnik Miroslav Plišo, a razlog je brutalno premlaćivanja njegovog sina ispred swingerskog kluba Anaconda u Rovinju. Prema riječima Pliše, njegovom sinu su nanesene teške tjelesne ozljede te mu je ukraden nakit i skupocjeni sat, piše Jutarnji list.

Odvjetnik je zgrožen postupanjem Županijskog državnog odvjetništva u Puli koje je optuženima odredilo blage mjere. Nije im određen istražni zatvor te su već drugi dan pušteni da se brane sa slobode. Također, u pismu je objasnio i da su osobe koje su njegovom sinu pokušale pomoći zadobili lakše tjelesne ozljede, a optuženi su dan poslije napada presreli svjedokinju i prijetili joj. Otvoreno pismo uputio je i premijeru Plenkoviću te predsjedniku Milanović. Pismo donosimo u cijelosti.

- Poštovana gospođo Zlata Hrvoj-Šipek, Glavna državna odvjetnice,

Javljam vam se kao otac Brune Pliše (nominativ: PLIŠO) koji je zajedno sa svojih nekoliko prijatelja u noći sa petka na subotu (1/2 rujna) brutalno premlaćen bez ikakvog povoda od 8 osoba, utreniranih i nabildanih nasilnika, odjevenih u crne majice s natpisom staff (a u stvari ilegalnih redara) ispred kluba Anaconda u Rovinju, gdje je zadobio teške tjelesne povrede (granično pokušaj ubojstva) i mnoštvo lakih tjelesnih ozljede i kojom prilikom mu je nasilno otuđen skupocjeni sat i nakit, a 3 njegove prijateljice i jedan prijatelj koji su mu stali u obranu zadobili su lakše tjelesne ozljede, te jedna osoba – vozačica taksija koja je također priskočila u pomoć zadobila je lake tjelesne ozljede.

Cijeli napad bio je popraćen vrijeđanjima i prijetnjama smrću, a dan poslije dvojica od osam spomenutih osoba su presrele vozačicu taksija i pokazujući joj pištolj zaprijetile da će stradati ako bude svjedočila ili prijavljivala događaj. Cijeli slučaj je prijavljen policijskoj postaji Rovinj koja je dan kasnije, dakle u subotu 02.09.2023. iza 21 sati zajedno s interventnom policijom izvršila hapšenje 8 osoba, pri čemu je jedna od njih izvadila pištolj za koji nije imala dozvolu i time se opirala uhićenju i ugrozila služenu osobu (ili osobe) u obavljanju dužnosti. Cijelom pripremom i akcijom rukovodio je Vlado Ščur, zamjenik ŽDO Pula, koji je bio upoznat sa svim, rukovodio cijelom operacijom, pomogao u sastavu kaznene prijave (kvalifikacije), rukovodio postupkom uhićenja, dokaznim radnjama i ishodio nalog za pretres stanova i osoba sudionika događaja, kojom prilikom su između ostalog zaplijenjeni pištolj, mobiteli i kartice s snimkama nadzornih kamera.

Napadači su propraćeni pritvorskom nadzorniku u nedjelju navečer (03.09.2023.) i dan poslije su saslušani pred imenovanom zamjenikom, te istog dana temeljem odluke istog imenovanog zamjenika im nije određen istražni zatvor uz obrazloženje da postoje svi elementi da se odredi pritvor, ali da će mjere opreza, pazite: zabrana prilaska na 50 metara i obaveza javljanja svakih 14 dana, postići istu svrhu, a to je da neće ponoviti djelo i utjecati na svjedoke. Ali je u dostavnoj naredbi, jasno obznanio adrese žrtava, kao da govori nasilnicima, eto sada znate i gdje stanuju.

Neovisno o tome što nije jasno zašto su osobe uopće privođene ako su puštene, zašto su puštene kada ima elemenata za istražni zatvor, pa ne samo radi toga što su prebili mog sina, nego barem radi toga što su izvukli pištolj na službenu osobu, zašto nisu prikupljeni svi dokazi pa onda donesena odluka, a za to vrijeme se osiguralo njihovo zadržavanje, ali neovisnoj o diskrecionoj odluci i pravu zamjenika da tako odluči, imamo jednu vrlo jednostavnu situaciju, da je policija pod dirigentskom palicom zamjenika Vlade Šćura obavila gomilu skupih i teških radnji u kratkom vremenu da se prikupe dokazi, a nasilnici su pušteni kada svi dokazi nisu prikupljeni, da su nasilnici na slobodi i samo je pitanje dana kada će nastaviti sa svojim djelovanjem ili ponoviti djelo (sad imaju i adrese žrtava), da bi se i ja i moja obitelj i još najmanje 4 obitelji osjećali nesigurno, i da se šalje jako loša poruka: oštećeni u bolnicu, nasilnici na slobodu. I finalno, nije li uloga zamjenika Ščura malo kontradiktorna s obzirom na njegovu ulogu i njegovu konačnu odluku?

Moje je pitanje za koga radi zamjenik ŠČUR kojeg mi svi plaćamo iz poreza, za razliku od nasilnika koji porez ne plaćaju, da li za nasilnike da se osjećaju ugodno, a žrtve da žive u strahu ili imam neku drugu ulogu?? Uz to pogledajte tko su nasilnici, nezaposlene osobe, koje se bave zaštitarskim poslom bez licence, kojima je imovina pod hipotekom, koje su dužne bankama i državi, i koje svojim ponašanjem ne služe za primjer, a koje se bave poslom koji je granično prostitucija, koja još uvijek nije legalna u RH. Da li je cilj da se ovakve osobe potiče ili da ih se sprečava u njihovom postupanju? Ozbiljnim pristupom ovim osobama i njihovom „liku i djelu“, vrlo brzo bi se utvrdilo puno toga što bi vas (DORH) svakako trebalo zanimati kao „čuvara pravnog poretka“. Ovo do sada ne pokazuje ozbiljan pristup, dapače.

Čini se da je ovaj događaj vašoj pažnji promakao, makar nije smjelo promaći, kao što nije smjelo promaći pažnji Županijskog državnog odvjetnika u Puli, i da ćete vi kao osoba zadužena za sprečavanje ovakvih pojava poduzeti dodatne radnje da se ovo što se dogodilo, bez odlaganja ispravi. Zamislite samo da situacija eskalira i ponovo se dogodi nešto ovim žrtvama ili drugima, tko će biti odgovoran, razmislite o tome kao Glavna državna odvjetnica i majka. U privitku vam dostavljam odluku zamjenika Ščura pa vas molim da pročitate taj uradak, ja sam to učinio 10 puta do sada, posebno obratite pozornost na zadnju stranicu, gdje se stječe dojam da je netko dopisao dio o mjerama opreza. Ali na žalost nije.

Jedna od stvari koja me dodatno brine je, da dokazna sredstva koja su zaplijenjena ne nestanu, jer je zamjenik ŠČUR već imao slučaj kada je prije nekoliko godina „zaboravio“ na spis koji je RH koštao ni manje ni više nego 22 milijuna kuna, što je više nego 2.000 prosječnih bruto plaća u Hrvatskoj za što je zaradio, slikovito rečeno, ukor razrednika. Bilo bi jako nezgodno da se „zaboravnom Vladeku“ to ponovo dogodi, a nitko ne može isključiti da je to moguće. Kako smatram da ovaj slučaj prelazi granice pojedinačnog nasilja prema mom sinu i ostalim spomenutim nevinim osobama, i predstavlja eklatantan primjer pogrešnog postupanja DORH-a odnosno zamjenika ŠČURA, zato ovo pismo upućujem svima kojih se tiče, svima koji su zaduženi za javni poredak i kojima je u interesu da on funkcionira, uključivo i medijima. Napominjem da sam pokušao izravnim pristupom DORH-u postići da se ova pogreška ispravi, ali bez uspjeha.

Vjerujem da još uvijek ima vremena i prostora da se pogreška ispravi, nitko nije bezgrešan, svako napravi pogrešku, ozbiljni ljudi ju primijete, prepoznaju, prihvate savjet, priznaju (možda), ali svakako isprave pogrešku, nadam se da i vi spadate u tu kategoriju. Jer nekada štetu nije moguće popraviti, vjerujem da ovdje još ima vremena i prostora, da li ima želje to će se brzo pokazati. Na kraju, ali ne manje važno, ovim pismom ne otvaram diskusiju s vama, niti inzistiram na vašem odgovoru, nego samo želim da kvalificirano budete upoznati s događajima i postupite kako treba. Mi svi koji ovaj slučaj pratimo odmah ćemo prepoznati rezultate vašeg djelovanja i odmah ćemo primijetiti i shvatiti kako vi razmišljate i radite - zaključio je Miroslav Plišo.

