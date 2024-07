ŽARKO IVKOVIĆ

Crnu Goru tek očekuje pravi odgovor Hrvatske

Hrvatska nije nasjela: umjesto da blokira približavanje Crne Gore Bruxellesu, proglasila je personama non grata trojicu političara (koji su zapravo poluge destruktivne srpske politike) i time pokazala da je svjesna nezavidnog položaja susjedne zemlje, stisnute u pitonovski zagrljaj Beograda. No to je samo početak