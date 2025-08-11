Preokret u Đakovu: Mandarić izigrao i Mihalja i Anušića, gradu predstoje novi izbori

Kasno u nedjelju postignuti dogovor između HDZ-a i nezavisne liste Ivana Mihalja u Đakovu ipak na kraju nije rezultirao očekivanim konstituiranjem Gradskog vijeća. Do preokreta je, kako doznajemo, došlo zato što je gradonačelnik Marin Mandarić odugovlačio s potpisivanjem sporazuma, da bi, doslovno pet minuta prije posljednjeg pokušaja konstituirajuće sjednice, nezavisnim vijećnicima predložio da se sporazum potpiše naknadno, nakon što se Vijeće konstituira.

Mihalju to nije padalo na pamet jer je, tvrdi više sugovornika iz različitih opcija, i kroz prošli mandat imao problem s Mandarićem koji, tvrde naši izvori, nije ispoštovao ono što je dogovoreno nakon izbora 2021. godine. Nezavisni su zbog toga i u pregovorima nakon ovih izbora tražili garanciju sa županijske razine HDZ-a da će se ono što se dogovori doista i ispoštovati kroz naredne četiri godine. Iako u početku nevoljko, u pregovore se, kažu, naposljetku uključio i šef osječko-baranjskog HDZ-a, potpredsjednik stranke Ivan Anušić, da bi većina bila dogovorena u nedjelju, oko 23 sata.

Odbijanjem potpisivanja dogovorenih uvjeta Mandarić je, dakle, prevario i Anušića, zbog čega se među HDZ-ovcima u krugu bliskom šefu županijskog HDZ-a sinoć prilično otvoreno govorilo kako će se Mandariću ovaj potez na kraju zasigurno obiti o glavu. Anušić je, tumače ovi izvori, izišao ususret Mandurićevoj organizaciji jer je, iako nezadovoljan stanjem u tamošnjem HDZ-u, pokušao zaštititi Đakovo od kaosa, no Mandarić ga je na kraju izigrao. A koliko je nezadovoljstvo đakovačkim gradonačelnikom u županijskom HDZ-u pokazuje i to što se u ovom krugu govori kako gradsku politiku u Đakovu zapravo ne vodi gradonačelnik, nego njegov otac. Mandarić je, tvrde naši izvori, nakon sastanka na kojem je sve dogovoreno, "otrčao tati, koji je na kraju rasturio dogovor". Ipak, u HDZ-u računaju kako je gradonačelnik time sebi stvorio samo probleme jer će, kažu, listu za ponovljene izbore sada krojiti Anušić, a Mandurić će do kraja mandata ovisiti o "milosti" njegova kadra. Spominju pritom i kako će Anušić, upusti li se doista do kraja u slaganje HDZ-ove liste za nove izbore, imati i mnogo širi prostor za sklapanje predizbornih koalicija, kakav je, kažu, gradonačelnik mogao samo sanjati.

"Neutralni" promatrači dobro upućeni u prilike na đakovačkoj političkoj sceni procjenjuju, pak, da je Mandarić na ovu kartu zaigrao zato što je bio uvjeren da se novi izbori nezavisnima ne isplate, no tumače kako je Mihalju jednako neisplativo bilo i vjerovati na riječ čovjeku koji nije ispoštovao ni dogovore postignute prije četiri godine. Upozoravaju, međutim, da se Mandariću ne može previše toga lošeg dogoditi jer ga, podsjećaju, štit Zakon o lokalnoj samoupravi, tzv. "lex šerif". A ako novo Gradsko vijeće i bude stvaralo probleme s donošenjem proračuna, Mandariću tro u praksi neće ništa promijeniti jer se, kažu, gradonačelnik ni ranije nije proslavio posebnim projektima, što znači da bi mu ni tehničko financiranje grada ne bi zadalo previše glavobolje.