HDZ odgovorio SDP-u: Hajdaš iz svojih poraza očito ništa nije naučio. Očito ne zna što je bilo...

Nakon što je SDP u priopćenju oštro napao Vladu kritizirajući aktualnu političku klimu, porast govora mržnje i, kako su naveli, radikalizaciju društva potaknutu od strane Vlade i HDZ-a, oglasila se i vladajuća stranka.

- U prvih 7 mjeseci 2025. Hrvatska u prosjeku ima 315.948 radnih mjesta više nego u istom razdoblju 2015. - u posljednjoj godini SDP-ove Vlade nacionalne katastrofe! U kojoj je bio i urnebesni Hajdaš. Ovaj podatak o kontinuiranom povećavanju broja zaposlenih u HDZ-ovim mandatima - koji je jutros objavio Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje - zorno ukazuje koliko je lažna i besmislena teza iz današnjeg partijskog priopćenja da "Plenković i družina osjećaju da je njihov gospodarski i socijalni model pred pucanjem, pa je stoga krenulo novo radikalno skretanje u desno" - navode iz HDZ-a te dodaju:

- Sasvim suprotno, nakon teškog poraza na lokalnim izborima upravo SDP - s lošim rejtingom, a u nedostatku razvojno-socijalnog programa i bez ijednog ekonomskog postignuća iza sebe - radikalno ideologizira i skreće u isključivi ljevičarski aktivizam. U pokušaju da udahne kakav-takav smisao vlastitom postojanju i prikrije svoju jalovost, SDP agresivno širi strah o "mraku", ne libeći se etiketirati/vrijeđati pola milijuna ljudi s Hipodroma i iz Sinja kao "ustaše, naciste, fašiste, revizioniste...". SDP je sličnom agresijom i prljavom kampanjom nastupao i na zadnjim parlamentarnim i lokalnim izborima, pokušavajući proizvoditi krize, izmišljajući "gospodarski slom" i podmećući "crnilo" kao sliku zemlje. Hrvati su jasno odgovorili što misle o takvom pristupu politici, ali Hajdaš iz svojih poraza očito ništa nije naučio. Očito ne zna što je bilo, a ni ono što će biti. Stoga ćemo njemu i sličnima iznijeti još jedan današnji podatak HZMO-a: samo u zadnje 3 godine mandata premijera Andrej Plenković (od srpnja 2022. do srpnja 2025.) u Hrvatskoj je stvoreno 142.490 novih radnih mjesta. Što je "skok" od čak 8,66%. Unatoč SDP-ovom crnilu i "gospodarskom modelu pred pucanjem".