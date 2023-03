Putin se sastao sa sinom Ramzana Kadirova: Sve je više spekulacija da je čečenski vođa bolestan?

Čečenski vođa Ramzan Kadirov objavio je na svom Telegram kanalu da se ruski predsjednik Vladimir Putin sastao s njegovim sinom Ahmatom. predsjednikom Savjeta regionalnog ogranka Sveruskog javno-državnog omladinskog pokreta "Pokret prvih" Čečenske Republike.

"Naš predsjednik Vladimir Vladimirovič Putin sastao se s Ahmatom Kadirovim, predsjednikom Savjeta regionalnog ogranka Sveruskog društveno-državnog pokreta djece i omladine 'Pokret prvih' Čečenske Republike. Bio je to neformalni sastanak na kome je unuk prvog predsjednika Čečenske Republike govorio o omladinskoj politici u regiji, ali najveći dio sastanka bio je posvećen Ahmatu-Hadži Kadirovu", napisao je Kadirov na Telegramu.

Today, #Kadyrov's son held meeting with #Putin instead of his father #RamzanKadyrov - increasing speculations about his kidney health issues. Interesting fact is that both guys are almost of the same height. #UkraineRussianWar #UkraineRussiaWar️ pic.twitter.com/wTdh2efGox