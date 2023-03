Britanski obavještajci: Rusi sve češće koriste oruđe za brutalnu blisku borbu

Ukrajinske snage koje brane Bahmut izložene su sve jačem pritisku ruskih snaga, izvijestila je britanska vojna obavještajna služba u subotu, dodavši da se u tom gradu i oko njega vode sve intenzivnije borbe. Ukrajina na to područje šalje elitne postrojbe, dok redovna ruska vojska i snage plaćeničke skupine Wagner prodiru još dublje u sjeverna predgrađa Bahmuta, grada na istoku Ukrajine, izvijestilo je britansko ministarstvo obrane u redovitom biltenu.

Video: Šef Wagnera došao u Bahmut i poručio Zelenskom: 'Pustite ih da odu, grad je opkoljen'

Tijek događaja:

9:00 - Ruski rezervisti naoružani su "vatrenim oružjem i lopatama" za napad na Ukrajince , priopćilo je Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva. U najnovijim obavještajnim podacima, ministarstvo obrane je reklo da su lopate vjerojatno "oruđe za ukopavanje koje se koristi za borbu prsa u prsa". Alat za ukopavanje MPL-50 prvi je put dizajniran 1869. godine i od tada se nije mnogo promijenio. Ministarstvo obrane je reklo da se koristi za "brutalne i niskotehnološke borbe".

Objasnilo je da je jedan ruski rezervist opisao kako nije "ni fizički ni psihički spreman za akciju" u Ukrajini.

Ministarstvo obrane je dodalo da se čini da su bliske borbe u porastu na prvoj crti, a to bi moglo biti zato što Rusiji ponestaje streljiva. "Nedavni dokazi upućuju na porast bliskih borbi u Ukrajini", navodi se u ažuriranoj verziji.

"Ovo je vjerojatno rezultat ruskog zapovjedništva koje nastavlja inzistirati na ofenzivnoj akciji koja se uglavnom sastoji od sjahanog pješaštva, uz manju potporu topničke vatre jer Rusiji nedostaje streljiva."

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 March 2023 Find out more about Defence Intelligence: https://t.co/1rgcwN71nQ pic.twitter.com/aoDmbCIQ6v

9:00 - Najviši zapovjednici onoga što Rusija naziva svojom "specijalnom vojnom operacijom" u Ukrajini izvijestili su ministra obrane o trenutnoj situaciji i akcijskim planovima, priopćilo je njegovo ministarstvo u nedjelju.

Sergej Šojgu je posjetio ruske snage raspoređene u Ukrajini, gdje je dodijelio medalje vojnom osoblju i susreo se s višim zapovjednicima tijekom putovanja, navodi se u priopćenju i videosnimkama koje je u subotu objavilo rusko ministarstvo obrane, izvijestio je Reuters.

Ministar je održao sastanak sa zapovjednicima operacije, objavilo je ministarstvo u priopćenju u svojoj aplikaciji za društvene mreže Telegram u nedjelju. Nije precizirano je li do sastanka došlo tijekom putovanja.

Sergej Šojgu posebnu je pozornost posvetio stvaranju svih potrebnih uvjeta za sigurno raspoređivanje osoblja na terenu, organizaciji sveobuhvatne potpore trupama, posebice radu medicinskih i pozadinskih jedinica.

Visoki ruski vojni zapovjednici samo su povremeno posjećivali bojišnice u Ukrajini otkako je Moskva izvršila invaziju u veljači prošle godine.

7:00 - Zamjenik gradonačelnika Bahmuta govorio je o situaciji u gradu rekavši da se vode borbe na ulicama, ali da Rusija još uvijek nije preuzela kontrolu nad Bahmutom. Oleksandr Marčenko rekao je za BBC: "U gradu se vode borbe, a ima i uličnih borbi, ali zahvaljujući ukrajinskim oružanim snagama još uvijek nisu preuzele kontrolu nad gradom."

Žena je ubijena, a dva muškarca su teško ranjena granatiranjem dok su pokušavali prijeći improvizirani most iz Bahmuta u subotu, prema ukrajinskim vojnicima koji su im pomagali.

Marčenko je optužio Ruse da "nemaju cilj" spasiti grad i da žele počiniti "genocid nad ukrajinskim narodom".

"Trenutačno nema komunikacije u gradu pa je grad odsječen, mostovi su uništeni", rekao je Marčenko.

6:49 - Institut za proučavanje rata u SAD-u izvijestio je što bi se moglo događati u Bahmutu.

"Rusi su se, zapravo, uspjeli probiti dovoljno blizu kritičnih kopnenih komunikacijskih linija sa sjeveroistoka da zaprijete ukrajinskim rutama povlačenja iz Bahmuta u klasičnom zaokretu. Rusi su možda namjeravali okružiti ukrajinske snage u Bahmutu, ali ukrajinsko zapovjedništvo je signaliziralo da će se vjerojatno povući radije nego riskirati opkoljavanje", kaže ISW.

📌A turning movement aims to force the abandonment of prepared defensive positions & is different from an encirclement, which aims to trap/destroy enemy forces. #Russia's slow & gradual advances don't suggest they will soon encircle #Bakhmut, much less take it by frontal assaults https://t.co/5F8CCg4cjy pic.twitter.com/wnskU4MGbo