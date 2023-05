Premoćna pobjeda Nove demokracije, mogu li i sastaviti vladu?

Vladajuća grčka stranka Nova demokracija odnijela je uvjerljivu pobjedu na parlamentarnim izborima u nedjelju, ali nije prešla prag potreban za samostalno formiranje vlade. Nakon većine prebrojanih glasova, konzervativna Nova demokracija preuzela je uvjerljivo vodstvo od 40,8 posto, nadmašivši radikalnu ljevičarsku Syrizu, koja je vladala od 2015. do 2019., koja je dobila 20,1 posto. Grčko ministarstvo unutarnjih poslova predviđa da bi Nova demokracija mogla osvojiti 145 mjesta u parlamentu, šest manje od apsolutne većine.

Na jučer održanim parlamentarnim izborima u Grčkoj glasati je moglo 9,8 milijuna glasača, od toga 440.000 mladih u dobi između 17 i 21 godinu kojima je ovo prvi put da su mogli glasati. Ovo je bilo prvi put i da su mogli glasati Grci s biračkim pravom koji su se u trenutku izbora nalazili izvan zemlje. No najbitnije je od svega što su ovo bili prvi izbori po novom, proporcionalnom izbornom sustavu. I velikim dijelom zbog toga procjenjivalo se da neće biti pobjednika, odnosno da će biti potreban još jedan krug glasanja u srpnju ako se ne dogovori neka koalicija.

Hoće li biti vlade?

Predviđalo se da će Nova demokracija dobiti između 31 i 38 posto glasova. U ponedjeljak će grčka predsjednica Katerina Sakellaropoulou trima vodećim strankama - Novoj demokraciji, Syrizi i socijalističkom PASOK-u - dati tri dana redom za formiranje koalicijske vlade. Ako nitko ne uspije, Sakellaropoulou će imenovati privremenu vladu koja će pripremiti nove izbore otprilike mjesec dana kasnije. Premijer i čelnik Nove demokracije Kyriakos Mitsotakis rekao je kako vjeruje da je dobio jasan mandat. Kampanja se vrtjela oko materijalne krize. – Rezultati glasanja su odlučujući. Oni pokazuju da Nova demokracija ima odobrenje naroda da vlada, snažna i autonomna, rekao je razdraganom mnoštvu ispred stranačkog sjedišta u središtu Atene.

Tsipras ipak priznao poraz

Rezultat je bio zapanjujući poticaj za Mitsotakisa, čija se administracija morala boriti sa skandalom oko prisluškivanja javnih osoba i političara, pandemijom, krizom troškova života i smrtonosnom željezničkom nesrećom u veljači koja je izazvala bijes javnosti i dovela do širokih prosvjeda širom Grčke. Jednako tako, bila je to katastrofa za Syrizu i njezinog vođu Alexisa Tsiprasa, popularnog ljevičara koji je iznenada došao na vlast 2015. zahvaljujući nezadovoljstvu birača drugim strankama zbog načina na koji su se nosili s dužničkom krizom koja je pustošila grčko gospodarstvo više od desetljeća . No, Tsipras je ipak nazvao Mitsotakisa kako bi mu čestitao na pobjedi, rekao je dužnosnik Syrize.

