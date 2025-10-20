Naši Portali
U BEOGRADU

Preminuo Miloševićev ratni zločinac, nedavno pušten iz zatvora

Haag: Dolazak na pravomo?nu presudu generalima Gotovini i Marka?u
Zeljko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Ana Trgovac
20.10.2025.
u 13:50

Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove u Den Haagu (MICT) u rujnu je donio odluku da se Nebojšu Pavkovića, zbog teškog zdravstvenog stanja, prijevremeno pusti na slobodu

Nebojša Pavković preminuo je u 79. godini u Beogradu, prenosi srpski Telegraf. General vojske nekadašnje SR Jugoslavije i haški osuđenik Nebojša Pavković prijevremeno je krajem rujna oslobođen iz zatvora u Finskoj iz zdravstvenih razloga. U Beograd je doletio zrakoplovom srbijanske vlade. Pavković je 1999. godine, tijekom NATO bombardiranja SR Jugoslavije, bio zapovjednik Treće armije Vojske SRJ na Kosovu, a Haški tribunal (ICTY) ga je 2009. osudio na 22 godine zatvora po optužnici za zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja.

Optužnica protiv Pavkovića je otpečaćena u listopadu 2003., on se 2005. godine predao Tribunalu u Haagu, a presuda mu je pravomoćno potvrđena u siječnju 2014.

Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove u Den Haagu (MICT) u rujnu je donio odluku da se Nebojšu Pavkovića, zbog teškog zdravstvenog stanja, prijevremeno pusti na slobodu. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić pozvao je Pavkovića prije polijetanja iz Finske za Beograd i poželio mu sretan put, pisali su tada srpski mediji. Po dolasku u Beograd, Nebojša Pavković prebačen je na liječenje u Vojnomedicinsku akademiju. 

preminuo Nebojša Pavković

