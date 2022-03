Preminula bivša američka državna tajnica Madeleine Albright

Umrla je bivša američka državna tajnica Madeleine Albright, objavila je u srijedu njezina obitelj.

Albright je umrla u dobi od 84 godine od raka, objavila je obitelj na Twitteru. Ona je bila prva američka državna tajnica, nakon što su prije nje tu funkciju obnašali isključivo muškarci. Bila je ključna osoba u administraciji Billa Clintona i vodila je vanjsku politiku SAD-a u razdoblju nakon Hladnog rata.

Below is a statement from the family of @Madeleine: pic.twitter.com/C7Xt0EN5c9