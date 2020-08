'Premijerov govor ohrabrenje je za budućnost Srba i Hrvata'

Komentirajući obilježavanje 25-godišnjice vojno-redarstvene operacije Oluja, Anja Šimpraga, 33-godišnja zastupnica SDSS-a, rođena Kninjanka koja danas živi u obližnjem selu Radučić, koja je u Sabor došla kao zamjena za kolegu Borisa Miloševića, kazala je za Večernji list: - Imam osjećaj tuge jer sjetim se onih kilometarskih kolona i ljudi koji su zajedno sa mnom bili u tim kolonama i svih njihovih stradanja, strahova, nadanja, što će nas dočekati tamo kamo idemo...

Nama svima, a pogotovo i Borisu Miloševiću nije bilo lako ni jednostavno, ali ono što nas ohrabruje jest premijerov govor. To je ohrabrenje za budućnost odnosa Srba i Hrvata. Vjerujem da će to biti korak naprijed i da je ovo sve što radimo zalog za budućnost. Gesta potpredsjednika Vlade i ministra branitelja Tome Medveda koji će otići u Grubore s potpredsjednikom Vlade Borisom Miloševićem i sa svima nama je to pozitivno, na čemu mi svi zajedno ustrajemo. Nadamo se da će doći bolji dani i da ćemo zajednički za stolom rješavati probleme koje imamo svi zajedno.

Video: Gotovina, Plenković, Reiner, Milošević u Kninu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Šimpraga navodi kako je najavljeno da će se ići i u srpska povratnička sela gdje ljudi nemaju ni asfalta, ni struje, ni vode, ni osnovnih uvjeta za život.

- Nadam se da ćemo konačno rješavati i zaostale mirovine koje nisu isplaćene i sve ono o čemu godinama govorimo - istaknula je Šimpraga. Upitali smo je i što misli o govoru predsjednika Milanovića. Odgovorila je: "Rekla sam da svi zajedničkim snagama moramo vjerovati u zajedničku budućnost, a takvi su danas bili i govori."