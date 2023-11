Prema Sloveniji dolazi najdublja ciklona u posljednjih nekoliko desetljeća: Službe izdale crveni alarm

Slovenski meteorolog Branko Gregorčič objasnio je da se ove jeseni nad sjevernim Atlantikom često obnavljaju ciklone te da danas svjedočimo jednoj od najdubljih u posljednjih nekoliko desetljeća koja je već stigla do juga Britanskog otočja i već utječe na vrijeme u Francuskoj. Hladna fronta brzo se približava Alpama i očekuje se da će Sloveniju pogoditi usred noći. Zbog očekivane količine oborina izdano je i crveno upozorenje, istaknuo je Gregorčič, prenijela je slovenska stranica državne uprave.

Slovenske nadležne službe su na konferenciji za medije upozorili svoje građane da prije samog nevremena poduzmu preventivne i samozaštitne mjere te da stvari presele na više katove svojih domova, a automobile sklone na sigurno. Slovence su obavijestili o nadolazećim jesenskim poplavama te iznimno brzom porastu vode te su ih zamolili da počiste otpalo lišće s dvorišta i ulica i tako spriječe začepljenje odvodnih kanala. Ispred same fronte očekuje se pojačano pritjecanje vlažnog i toplog zraka, dok će uz slovensku obalu puhati jako jugo.

ICON model contains significant #weather #wetter of type "#Storm" with wind gusts of more than 90 km/h near #Ljubljana (#Slovenia) for this evening given in local time. The ICON forecast data predicts wind gusts with 132.84 km/h for 02.11.23 - 21:00 UTC. pic.twitter.com/4c4IiHXep3