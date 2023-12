Prema predviđanju ruskih vidovnjaka ove godine trebalo je doći do kolapsa Zapada

Ruska invazija na Ukrajinu i dalje traje te nije sigurno kada će rat završiti. Diljem svijeta u medijima prošle godine gostovali su razni vojni i politički analitičari koji su govorili o situaciji. Međutim, Rusi su otišli korak dalje te su na državnoj televiziji ugostili vidovnjake te su ih pitali o ratu. Snimka koju je podijelio novinar BBC-ja Francis Scarr prikazuje sudionike panela u raspravi o ratu i njihovim predviđanjima za budućnost.

Tako je jedan od vidovnjaka predvidio da će krajem ove godine ili početkom sljedeće doći do "neke vrste kolapsa Zapada", a drugi da Ukrajina više neće postojati u obliku na koji smo navikli u posljednjih 30 godina. Osim toga, jedan je ustvrdio da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski "zapadni agent".

