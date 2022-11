Ruski vidovnjaci: Krajem 2023. dogodit će se kolaps zapada, a Rusija će 2025. postati 'oaza svjetla'

Niti nakon gotovo devet mjeseci od početka ruske invazije na Ukrajinu ne može se sa sigurnošću procijeniti kako će rat završiti. Ukrajinci su Ruse izbacili iz dijela okupiranih teritorija, na što su agresori odgovorili napadima na civilnu infrastrukturu koji su ostavili velik dio zemlje u mraku, bez vode i struje.

Diljem svijeta u medijima gostuju razni politički i vojni stručnjaci koji pokušavaju rasplesti situaciju, a Rusi su odlučili pokriti sve baze pa su na državnoj televiziji ugostili vidovnjake te ih, između ostalog, pitali o ratu. Snimka koju je podijelio novinar BBC-ja Francis Scarr prikazuje sudionike panela u raspravi o ratu i njihovim predviđanjima za budućnost.

If Russians don't want to watch the endless political talk shows any more, they can tune into something a bit lighter



Oh wait... pic.twitter.com/RVihtSFMyx