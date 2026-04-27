PREGOVORI O KRAJU RATA

Iran ponudio otvaranje Hormuškog tjesnaca i ugrozio dva Trumpova ključna cilja, ovo su detalji

People walk near an anti-U.S. billboard on a building in Tehran
Foto: THAIER AL-SUDANI/REUTERS
Antonio Mandir
27.04.2026.
u 10:48

Očekuje se da će danas održati sastanak u Bijeloj kući kako bi se razgovaralo o novom iranskom prijedlogu

Iran je ponudio otvaranje Hormuškog tjesnaca, stavljajući američkog predsjednika Donalda Trumpa u veliku dilemu. Teheran je predložio Washingtonu novi sporazum o okončanju rata, objavio je portal Axios, pozivajući se na visoke američke izvore.

Plan bi uključivao ukidanje pomorske blokade i otvaranje Hormuškog tjesnaca. Pregovori o iranskom nuklearnom programu bili bi odgođeni. To bi Iranu dalo prednost bržeg postizanja sporazuma. Prema Axiosu, novo iransko vodstvo podijeljeno je oko toga koje je ustupke spremno učiniti u vezi s nuklearnim pitanjem. Pakistanski posrednici već su predali plan SAD-u, navodi se u izvješću.

Iranski mirovni prijedlog stavlja Trumpa u veliku dilemu. Naime, sporazum bi ugrozio dva Trumpova ključna ratna cilja: zbrinjavanje iranskog obogaćenog urana i obustavu daljnjeg obogaćivanja. Nadalje, otvaranje Hormuškog tjesnaca i okončanje rata oslabilo bi američku poziciju u budućim pregovorima.  Očekuje se da će danas održati sastanak u Bijeloj kući kako bi se razgovaralo o novom iranskom prijedlogu. 

U jučerašnjem intervjuu za Fox News, Trump je dao do znanja da namjerava nastaviti pomorsku blokadu koja sprječava iranski izvoz nafte – nadajući se da će uvjeriti Teheran da popusti u nadolazećim tjednima.

„Ako ogromne količine nafte teku kroz vaš sustav i taj se naftovod iz nekog razloga zatvori jer ne mogu prebaciti naftu u kontejnere ili brodove onda taj naftovod eksplodira iznutra, kažu da imaju samo oko tri dana prije nego što se to dogodi“, rekao je Trump.

Donalda Trump SAD rat Iran

Avatar neurazumljiv
neurazumljiv
11:56 27.04.2026.

Objavio je portal Axios, pozivajući se na visoke američke izvore koji pregovaraju sami sa sobom.

alojzvodic
11:13 27.04.2026.

Iransko vodstvo nije glupo. Amerika je tražila pregovore u trenutku kada su njeni avioni počeli padati. Takozvano "spašavanje pilota", a zapravo pokušaj krađe nuklearnog materijala otkriven je u 15 minuta. Što god učinili sljedeće, rezultat će biti isti. Sve se ovo događa dok još uvijek nema stvarne nestašice nafte i dok je sve u domeni manipulacije tržištem (krađe). Ipak, neki na Zapadu već sada moraju pitati Iran koliko kanistera goriva mogu dnevno isporučiti kući. Val kriminala "napuni i bježi" zahvatio je benzinske postaje diljem Ujedinjenog Kraljevstva. Također je moguće da je ovo svojevrsni prosvjed građana budući da smatraju da su opljačkani. Sve vodi tome da u Iranu vojska preuzme vlast i uništi rafinerije i naftna polja u Zaljevu. Sama Amerika tamo nikada nije imala nikakve političke opcije, osim hegemonije, a njihove vojne opcije su stvarno propale. Nema ni tisućinke šanse da Iran do sada ne bi nestao kao zemlja da je Amerika to mogla. Vojno je sada potpuno jasna samo američka nemoć

Tarantula
10:59 27.04.2026.

Znači SAD blokira trgovinu naftom koja nam svima uzrokuje inflaciju a naši pametni desničari iz DP + Selakica se ulizuju Trumpu i podržavaju ga u tome. DP i Selakici je očito drago što SAD i Izrael ubijaju ljude i još pri tome guraju svijet u recesiju. Bolesni ljudi!

