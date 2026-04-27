Iran ponudio otvaranje Hormuškog tjesnaca i ugrozio dva Trumpova ključna cilja, ovo su detalji

Iran je ponudio otvaranje Hormuškog tjesnaca, stavljajući američkog predsjednika Donalda Trumpa u veliku dilemu. Teheran je predložio Washingtonu novi sporazum o okončanju rata, objavio je portal Axios, pozivajući se na visoke američke izvore.

Plan bi uključivao ukidanje pomorske blokade i otvaranje Hormuškog tjesnaca. Pregovori o iranskom nuklearnom programu bili bi odgođeni. To bi Iranu dalo prednost bržeg postizanja sporazuma. Prema Axiosu, novo iransko vodstvo podijeljeno je oko toga koje je ustupke spremno učiniti u vezi s nuklearnim pitanjem. Pakistanski posrednici već su predali plan SAD-u, navodi se u izvješću.

Iranski mirovni prijedlog stavlja Trumpa u veliku dilemu. Naime, sporazum bi ugrozio dva Trumpova ključna ratna cilja: zbrinjavanje iranskog obogaćenog urana i obustavu daljnjeg obogaćivanja. Nadalje, otvaranje Hormuškog tjesnaca i okončanje rata oslabilo bi američku poziciju u budućim pregovorima. Očekuje se da će danas održati sastanak u Bijeloj kući kako bi se razgovaralo o novom iranskom prijedlogu.

U jučerašnjem intervjuu za Fox News, Trump je dao do znanja da namjerava nastaviti pomorsku blokadu koja sprječava iranski izvoz nafte – nadajući se da će uvjeriti Teheran da popusti u nadolazećim tjednima.

„Ako ogromne količine nafte teku kroz vaš sustav i taj se naftovod iz nekog razloga zatvori jer ne mogu prebaciti naftu u kontejnere ili brodove onda taj naftovod eksplodira iznutra, kažu da imaju samo oko tri dana prije nego što se to dogodi“, rekao je Trump.