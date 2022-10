Prekršiteljima u Hrvatskoj i dalje kazne u njemačkim markama, evo kada se to mijenja

Njemačka marka ne koristi se više od 20 godina, no u Hrvatskoj se još uvijek spominje u zakonima. U Prekršajnom zakonu kazne su izrečene u njemačkim markama koje se potom konvertiraju u eure, a onda u kune kada prekršitelj želi platiti kaznu.

No, uvođenjem eura i to će se napokon promijeniti. Od 1. siječnja iduće godine sve kazne u hrvatskim zakonima bit će izrečene u eurima ili centima.

- Ni u jednom uređenom Zakonu, ni u jednoj uređenoj pravnoj državi se ne bi smjelo dogoditi da se bilo što u Zakonima izražava u stranoj valuti. Ako prosjačite, tučete se, vičete ili razbijate po ulici i remetite javni red i mir, svoj nemir ćete platiti od 50 do 350 njemačkih maraka - kazao je za RTL odvjetnik Veljko Miljević.

- To je pokazatelj jedne ogromne zakonodavne neozbiljnosti, pravne nesigurnosti a u konačnici je na pravnim praktičarima ona zadnja lopta da objasne strankama zašto mu je kazna izražena s 23 njemačke marke i koliko to uopće iznosi - dodao je bivši sudac Rafael Krešić.

Tako se suci kod izricanja kazni moraju vratiti u 1999. godinu kada je tečaj marke fiksiran prema euru na 1,95, pa ako kazna iznosi 300 maraka računica kaže to su 154 eura. No to i dalje nije Hrvatska valuta pa je treba pomnožiti s fiksnim tečajem. U konačnici 300 maraka iznosi 1160 kuna.

