FOTO Kaos na prometnicama: U centru Zagreba velike gužve, na A3 kolona duga i 12 km

Zbog prometne nesreće prekinut je promet na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca. Obilazak je je čvor Jakuševec - autocesta A11 - Zagrebačka cesta - Ulica Rudolfa Fizira - DC 408 - DC 30 - čvor Kosnica. Zbog preusmjeravanja prometa na čvoru Jakuševec u smjeru Lipovca kolona je oko 12 km, a u smjeru Bregane vozi se jednim trakom usporeno u koloni od oko 7 km.

Kolnici su mokri ili vlažni i skliski, upozorava HAK. Zbog ponegdje obilnije kiše i tuče moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8). Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozači se upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te drže sigurnosni razmak između vozila.

Također u Zagreba na kartama se sve crveni, pa su tako zbog nevremena velike gužve na Slavonskoj, Zagrebačkoj i Aveniji Većeslava Holjevca, kao i na Držićevoj, Vukovarskoj i Branimirovoj cesti. Čitatelji nam javljaju da je u centru kaos, ceste su sve zakrčene.

Foto: Čitatelj

Foto: Čitatelj