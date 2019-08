Predviđanja za 2100.: Afrika najmnogoljudniji kontinent, Islam najveća religija

Promatrajući povijesnu krivulju broja stanovnika, kako naš planet postaje stariji, tako se broj stanovnika povećava. Stručnjaci smatraju kako će tako biti do 2100. godine, a od tad će brojka početi padati. Osim toga, promijenit će se i još neke stvari.

Otprilike 10 tisuća godina prije Krista bilo je oko 4 milijuna ljudi na svijetu, a ta se brojka danas popela na 7,7 milijardi stanovnika. Znanstvenici previđaju da će na Zemlji u nekom trenutku biti 11 milijardi ljudi. To je vrhunac koji možemo postići, a dalje ćemo nastaviti padati, piše The Atlantic.

- U prošlosti je se smanjio broj stanovnika, to je zbog toga što je mnogo ljudi umrlo- rekao je Tom Vogl, razvojni ekonomist s UC San Diego za Atlantic.

Tranzicijska razdoblja bila su obilježena padom nataliteta, rađalo se manje djece zato što je nastupilo siromaštvo. Pretpostavka stručnjaka o planetu za 80 godina temelji se na trenutnim saznanjima, a kako objašnjava Vogl, pouzdanija su od drugih predviđanja jer već sada imaju dostupne sve potrebne brojke.

- Do trenutka kad se svjetska populacija stabilizira, Afrika će postati najveća svjetska regija po broju stanovnika, a Islam će biti najveća svjetska religija- rekao je Vogl za Atlantic.

O starosti stanovnika govore podaci UN-a. Od 2020. godine do 2100., UN predviđa kako će broj starijih ljudi (od 8o godina i više) porasti s 146 milijuna na 881 milijun. Raspon srednjih godina pomaknut će se s 31 na 42 godine.Vogl objašnjava kako će doći do toga da će mlađe generacije morati uzdržavati i brinuti za starije, kako financijski, tako i pružati kućnu njegu.

- Kada se to dogodi na globalnoj razini, to znači da će se ta mirovinska kriza dogoditi u mnogim zemljama pojedinačno, a onda i na globalnoj razini- kaže Vogl. Dodaje kako migracije mladog stanovništva mogu unijeti svojevrsnu ravnotežu, ali da to nije trajno rješenje.

Što se tiče obitelji, profesor sociologije na Cornellu, Parfait Eloundou-Enyegue, kaže kako će se obitelji smanjiti. Roditelji će imati manje djece, ali će im posvećivati više pažnje

- Kultura se kreće u smjeru u kojem obitelji postaju nuklearne, a ne proširene. Tako su se, na primjer, u Africi proširile obitelji u kojima će ljudi živjeti s rođacima- kaže sociolog Eloundou-Enyegue.

To donosi negativne temelje za buduće veze zato što će sve više ljudi tražiti ekonomsku računicu u vezama jer će na to biti naviknuti. Osim ljudi, planet će se sam po sebi promijeniti.

- Uvelike ćemo ošteti ovaj planet. Prilično sam zabrinut, uglavnom totalnom nesposobnošću globalnog političkog aparata da se uhvati u koštac s tim problemom i pokuša ga riješiti- kaže Vogl.

Eloundou-Enyegue zaključuje kako svi ovi problemi s kojima će se susretati Zemlja i njezini stanovnici će u svakoj zemlji i regiji eskalirati u različito vrijeme. Dodaje kako sprečavanje i suočavanje s posljedicama nikad nije bila jača strana čovječanstva, ali do 2100. godine imamo vremena da se pripremimo za sve što nas čeka.