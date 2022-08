Pred hrvatskim braniteljima je nova povijesna akcija: osloboditi nas od dogme o njima samima pa demilitarizirati društvo

Ako gledate bilo koju informativnu emisiju na nekoj od televizija, pogotovo na nacionalnoj katedrali duha, imat ćete prilike naići na svu silu uniformi kako agresivno prodiru u vaše domove. Oficiri, pa nakon njih stižu policajci, pa onda u nekoj od tužbovnih povorki stupaju popovi, a na kraju, ne zato što su manje zastupljeni, ljudi u stonvoširanim maskirnim uniformama, koje su iz mode trebale izaći prije četvrt stoljeća, i pod barjacima što se mlako vijore. Kolone, povorke, procesije, marševi, postrojavanja, špaliri, dvoredi, četveroredi, zaklinjanja, preklinjanja, proklinjanja... Ne može se čak ni reći da se radi o suptilnoj militarizaciji, već je riječ o otvoreno vulgarnom procesu koji prenose nemaštoviti birokratizirani mozgovi primitivizma, često nesvjesni i nezabrinuti štetom koju čine, ali razdragani zbog uskogrudnih koristi koje će sjesti na konto što pozicije, što para. Militarizacija hrvatskog društva i ne mora biti skandalozna kad u zajednici bez sadržaja i ne preostaje ništa drugo nego manipulirati najplićim emocijama i zloupotrebljavati objektivne žrtve koje su, da stvar bude tužnija, ginule da društvo bude civilno. No, kako cementirati socijalnu stratifikaciju bez jakih imperativa u situaciji kada si većini oduzeo budućnost, zbog čega čak ni posljednja Jugoslavija više ne izgleda kao sam crni vrag? Jedino zloupotrebljavanjem prošlosti. Kao i u Eseferjotu, vojska i prvoborci opet su postali tabu-tema, postali su dogma, a još malo je do toga da ni partiju nećemo smjeti spomenuti, osim u kontekstu pokornosti i vječne zahvale. Pitanje je koliko ta vječna zahvalnost mora trajati. Osobno, ne osjećam da sam ikome išta dužan, niti da se moram klanjati znanim i neznanim herojima do iznemoglosti. Narod na koljenima, pa makar i pred svojim svetinjama, nije ništa drugo nego podanička, neslobodna amorfnost, obespravljena u najmanjoj namjeri polaganja autorstva na pogled. Isto tako znam da i većina onih koji su prošli ono najgore 1991. nisu to činili da nas uzmu za taoce, ali manji dio pretorijanaca koji u simbiozi zasluga i politike pronalaze lukrativnu nišu da ne rade ništa, cjelokupnu grupaciju pretvara u paradigmu castruma. Koliko je stvar otišla do besmisla dotuklo me je u nedavnom, posve slučajnom gledanju reprizne epizode kviza u kojoj je nastupio natjecatelj predstavivši se kao djelatna vojna osoba. Kada je nakon uvodnih besjeda došao red da djelatna vojna osoba odgovori na minutu pitanja, poluvoditelj(sleš)poluredatelj iznenada zastaje i kaže: No, prije svega samo da vam se zahvalim na vašoj službi! Nadam se da se spomenuti poluvoditelj(sleš)poluredatelj isto tako redovito i servilno na njihovoj službi zahvaljuje profesorima što su obrazovali i odgojili generacije djece, umirovljenicima koji su pošteno odradili svoj radni vijek, a sad primaju manje od milostinje, liječnicima što su spašavali živote ili studentima i mladima što još nisu pobjegli iz ove utvrde. Onda sam čuo i da su preko Pelješkog mosta prvi prešli branitelji na motorima! Nisam posve siguran da je takva jedinica postojala 1991. i da se s Harley Davidsonima jurišalo na brojno nadmoćnijeg neprijatelja. Ne zamjeram redateljima vojno-redarstvenog spektakla na odabiru glavnih glumaca, ali da se mene pitalo, Pelješkim mostom prva bi prošla djeca, stotine, tisuće njih s obje strane obale, ako ih ima, i time bi na stvaran i na simboličan način pokazao kome je ova zemlja namijenjena i kakvom se vidi u ogledalu.