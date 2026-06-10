Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 111
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Renata Rašović
Autor
Renata Rašović

Zanemir ili neobaz kao jedina reakcija na konstruktore inostvorova

10.06.2026. u 11:52

Na čelu povjerenstva časopisa koji ocjenjuje prijedloge i izabire najbolje nove riječi osječka je jezikoslovka Sanda Ham, ista ona koja je prije nekoliko godina konstatirala kako bi seriju "Lud, zbunjen, normalan" s legendarnim Mustafom Nadarevićem trebalo prevoditi i titlovati jer "nije na hrvatskom jeziku"

Kako napreduje karijera vašeg sina u nogošakanju? A kako je bilo jučer na sklizniku, jeste uživali? Jesu li djeci bili preteški tanobrani? Ma super je bilo, malo sam uprljala nove unoznice, ali poslije smo svi otišli na zazabavu i pobijedili u natjecanju za lomoples... Ovaj pretpostavljeni, zamišljeni usputni razgovor dviju poznanica, dakako, zahtijeva žuran prijevod. Ona prva raspituje se kako njezin mali napreduje u kik-boksu i jesu li otišli na zipline i spominje pancirku, dok se druga žali da je uništila tajice i hvali se dobrim provodom na afterpartyju i pobjedi u breakdanceu.

Ključne riječi
transeksualci jezični purizam sanda ham

Komentara 1

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
12:02 10.06.2026.

Jedino normalno je da postoje žena i muškarac (x,y) ...sve drugo je devijantno odnosno poremečaj. Kada vam se poremeti tlak doktor vam kaže da ste bolesni i prepiše vam ljekove.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Tivat ahead of EU - Western balkans summit
Premium sadržaj
Video sadržaj
2
TOMISLAV KRASNEC

Vučić u Tivtu nije znao odgovoriti na najjednostavnije pitanje Europe

Njemački kancelar Merz u svojoj je izjavi novinarima rekao da je od Vučića zatražen jasan odgovor o tome gdje njegova zemlja vidi svoju budućnost jer, naglasio je, ne može politika Srbije biti kao na ljuljački između Rusije, Kine i Europe. "Ako je odgovor Srbije Europa, onda je odgovor Europe Srbija", dodao je Merz. Vučić je, umjesto odgovora, odabrao ostaviti dojam da želi nastaviti kao i dosad. Nastaviti razbijati prozore i to predstavljati kao svoj uspjeh.

storyeditor/2026-06-08/PXL_211025_140531436.jpg
Premium sadržaj
Video sadržaj
ROMANA KOVAČEVIĆ BARIŠIĆ

Odveslaju mandat, a probleme ostave - hoće li ipak zaživjeti novi zdravstveni pravilnik

Zaboravili smo da je u ožujku 2023. ministričin prethodnik Vili Beroš, predstavljajući Saboru izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, najavio kako uvodi "pravilnik koji će definirati medicinski prihvatljivo vrijeme za ostvarivanje mjera zdravstvene zaštite kao jedan od načina kvalitetnijeg upravljanja listama čekanja"

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!