Zanemir ili neobaz kao jedina reakcija na konstruktore inostvorova

Kako napreduje karijera vašeg sina u nogošakanju? A kako je bilo jučer na sklizniku, jeste uživali? Jesu li djeci bili preteški tanobrani? Ma super je bilo, malo sam uprljala nove unoznice, ali poslije smo svi otišli na zazabavu i pobijedili u natjecanju za lomoples... Ovaj pretpostavljeni, zamišljeni usputni razgovor dviju poznanica, dakako, zahtijeva žuran prijevod. Ona prva raspituje se kako njezin mali napreduje u kik-boksu i jesu li otišli na zipline i spominje pancirku, dok se druga žali da je uništila tajice i hvali se dobrim provodom na afterpartyju i pobjedi u breakdanceu.
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