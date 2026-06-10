Zanemir ili neobaz kao jedina reakcija na konstruktore inostvorova

Kako napreduje karijera vašeg sina u nogošakanju? A kako je bilo jučer na sklizniku, jeste uživali? Jesu li djeci bili preteški tanobrani? Ma super je bilo, malo sam uprljala nove unoznice, ali poslije smo svi otišli na zazabavu i pobijedili u natjecanju za lomoples... Ovaj pretpostavljeni, zamišljeni usputni razgovor dviju poznanica, dakako, zahtijeva žuran prijevod. Ona prva raspituje se kako njezin mali napreduje u kik-boksu i jesu li otišli na zipline i spominje pancirku, dok se druga žali da je uništila tajice i hvali se dobrim provodom na afterpartyju i pobjedi u breakdanceu.