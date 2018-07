Pravo ljeto u kolovozu, ali ne vruće kao lani

Izgledalo je kao da nikada neće stići. Početkom srpnja još smo hodali u dugim rukavima ili omotani vesticom. Zbog nestabilnog vremena i nepredvidivih pljuskova mnogi bi, za svaki slučaj, radije obuli kožne cipele i tenisice za izlaska iz kuće kako se ne bi smočili. A neki bi bezbrižno na noge stavili sandale jer je to, šalili su se, pravilna obuća za ljetnu kišu s obzirom na to da se noge u njima posuše prije nego u promočenim zatvorenim cipelama. No, izgleda da je prava žega konačno počela, a dugoročna prognoza na stranicama državnog meteorološkog zavoda predviđa temperature iznad 27 stupnjeva Celzijevih sve do kraja kolovoza.

Manje oborina

I sezonska prognoza DHMZ-a za ljeto 2018. pokazuje da će ono biti iznadprosječno toplo. Odstupanje toplije od uobičajenog očekuje cijelu Hrvatsku. Ne može se isključiti ni pojava toplinskih valova, to jest niza dana kada vrućina može loše utjecati na zdravlje, ističu u DHMZ-u. Mogući su i prodori hladnog zraka, odnosno kraća razdoblja s temperaturom oko ili nižom od uobičajene za ljeto. Predviđa se i manje oborina nego što je uobičajeno, pri čemu će ona najvjerojatnije biti nejednoliko raspoređena.

– To ne znači da neće biti i kraćih kišnih epizoda ili grmljavinskih pljuskova, lokalno moguće i jače izraženih, ponegdje i s većom količinom oborine – ističu iz DHMZ-a, a njihov kolega s televizije RTL Nikola Vikić Topić dodaje da nas još idući tjedan očekuje promjenjivo iako toplo vrijeme, a onda dolazi stabilnije i suše razdoblje.

– Vrhunac vrućine očekuje nas početkom kolovoza, to će biti najtopliji dio ljeta – kaže Vikić Topić dodajući da će ostatak mjeseca biti također vruć, no ne kao prošle godine kad su se temperature penjale i do 40 stupnjeva Celzijevih.

U svakom slučaju, temperature se lakše prognoziraju od oborina, kaže Vikić Topić, pa su tako ti podaci i vjerodostojniji, a pouzdanije su i prognoze za kraća razdoblja. Stoga je, naglašavaju iz DHMZ-a, bitno svakodnevno pratiti službene vremenske prognoze i informacije radi pravovremenog upozorenja na opasne pojave.

Podaci i iz Japana

Sezonska prognoza obično se izrađuje za lipanj, srpanj i kolovoz, a podatke DHMZ-a preuzima od Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF), čije je sjedište u Readingu u Velikoj Britaniji. U obzir se uzimaju i raspoloživi prognostički materijali meteoroloških službi Velike Britanije, Francuske, SAD-a i Japana.

