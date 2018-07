Žuto upozorenje: Za vikend pljuskovi i grmljavina, pogledajte jeste li na sigurnom području

Nestabilno vrijeme nastavlja se i ovog vikenda diljem Hrvatske.

Pravo ljeto teško se može reći i da smo doživjeli.

Danas će biti pretežno, a u središnjim i istočnim krajevima djelomice sunčano. Uz više oblaka mjestimice kiša i pljuskovi, osobito u Slavoniji, Baranji i Podravini. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni, u istočnim krajevima na udare i jak. Na Jadranu uz obalu ujutro slaba do umjerena bura, danju umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a na krajnjem jugu Hrvatske, također uz sjeverozapadni i zapadni vjetar, koji na udare može ponegdje biti jak, pa će more biti umjereno valovito, na otvorenome moguće i valovito.

Najviša dnevna temperatura uglavnom između 27 i 32, u istočnoj Hrvatskoj od 24 do 28 °C, javlja DHMZ.

U petak mogući pljuskovi i u Istri

U petak nas očekuje umjeren razvoj oblaka poslijepodne uglavnom u gorskim krajevima te u Istri mala mogućnost pljuskova. Vjetar većinom slab, u istočnoj Hrvatskoj i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će u noći i ujutro puhati slaba do umjerena bura, danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24, a najviša dnevna od 28 do 33 °C.

HRT javlja kako nas u petak u kopnenom području očekuje uglavnom sunčano, nerijetko s temperaturom oko 30 °C. U subotu uz jugozapadni i južni vjetar još malo toplije, ali u zapadnim predjelima prema kraju dana povećana vjerojatnost za lokalne pljuskove i grmljavinu. Oblačnije potom u noći na nedjelju te u manje toplu nedjelju kada će biti kiše i grmljavine.

I na Jadranu do subote pretežno sunčano te vruće, uz zapadni i jugozapadni vjetar, potom jugo. Na sjevernom Jadranu potkraj subote već može biti neverina na koje u nedjelju, kada će zapuhati sjeverozapadnjak, treba računati i u Dalmaciji.

Žuto upozorenje za srednju i južnu Dalmaciju

DHMZ je na svojim stranicama izdao žuta upozorenja za srednju i južnu Dalmaciju u četvrtak, što znači da pozivaju građane da pripaze zbog vremena, posebno ako se nađu na otvorenim područjima.

Foto: DHMZ/Screenshot

Za petak maknuto je žuto upozorenje za srednju Dalmaciju, tako da se na oprez pozivaju samo stanovnici krajnjeg juga Hrvatske.

Foto: DHMZ/Screenshot

I početkom idućeg tjedna u Dalmaciji se može očekivati bura koja će ohladiti more.

