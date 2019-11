Poznato koga je Smiljana nazvala nakon pronalaska tijela u zamrzivaču

Na Županijskom sudu u Varaždinu sutra se, u četvrtak, nastavlja suđenje Smiljani Srnec (45), optuženoj da je u ljeto 2000. godine ubila tri godine mlađu sestru Jasminu Dominić i tijelo sakrila u zamrzivač. Iskaze bi trebali dati vještak sudske medicine i svjedok optužbe, a 14. studenog policijski službenici PU međimurske koji su ispitani i tijekom istrage.

Nestanak Jasmine Dominić je, prema njihovu iskazu, 2005. godine prijavila majka Katarina koja je u kolovozu te godine u Jasmininoj sobi pronašla njene osobne dokumente kojima je 8. srpnja 2003. godine istekao rok važenja. Nakon prijave, policija je obavljala provjere i razgovarala s članovima uže i šire obitelji, kao i s drugim osobama koje su bile u kontaktu s Jasminom.

Tako je policijska službenica rekla da je raspolagala s podacima da je s Jasminom do 2005. godine, dakle do prijave nestanka, kontaktirala isključivo njezina sestra Smiljana, koja je svojim roditeljima govorila da Jasmina ima dečka Francuza i da će zajedno s njim otići raditi na brod. Rekla im je i da je Jasmini ukraden mobitel, pa se zato dugo nije javljala. Policijski službenik koji je 2005. provjeravao navode o Jasmininu nestanku, također je imao informacije da je prije prijave nestanka Jasmina kontaktirala jedino sa sestrom. Smiljana je spominjala i tetu koja živi u Španjolskoj i isticala mogućnost da bi se Jasmina mogla nalaziti kod nje. Majka Katarina, koja je radila u Njemačkoj, znala se raspitivati je li policija došla do kakvih podataka.

Policajac koji je radio na slučaju Jasminina nestanka, Smiljani je dao broj svog službenog mobitela, no nije mu se javila sve do 16. veljače ove godine, kad je pronađen leš u zamrzivaču. Kako on tog dana nije radio, poziv je primila kolegica policijska službenica koja mu je prenijela Smiljaninu poruku da ju hitno nazove. Preko telefona Smiljana joj je djelovala uznemireno. Kad je policajac nešto kasnije nazvao Smiljanu, javio mu se njezin suprug Ivan Srnec i rekao da je u kući policija jer je pronađen leš u zamrzivaču. Policajka koja je također bila uključena u provjere vezane uz Jasminin nestanak, te 2005. godine bila je u kući obitelji Dominić u Palovcu i pregledala sobu kojom se služila Jasmina, no nije uočila ništa sumnjivo.

Došla je do podataka da je Jasmina bila komunikativna osoba i dobra učenica, da je pomagala drugima i upisala fakultet, dok je Smiljana bila njena suprotnost. Posebno je istaknula da je Smiljana bila ljubomorna na Jasminu. Pričalo se da je otac Martin Dominić nakon Jasminina nestanka znao popiti i plakati, govoreći da mu nije jasno zašto se Jasmina ne javlja. U policijskim spisima ostalo je zabilježeno i da je početkom 2001. godine Smiljana obavijestila oca Martina da je Jasmina s prijateljicom i nekim starijim gospodinom došla kući u Palovec, uzela svoje stvari i potom otišla. No, ta Jasminina prijateljica u svom iskazu je rekla da ona, a ni njezin otac, nikad bili u kući obitelji Dominić. Jasminu je upoznala 1996. godine, kad su došle studirati na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Družile su se kao kolegice, a kontaktirale su, kako je rekla tijekom istrage, do 1999. godine.

Video: Suđenje Smiljani Srnec