Fascinantno je da profesor hrvatskog jezika i književnosti u 'Milijunašu' nije znao odgovoriti na ovo pitanje iz svoje struke

NBA finale, Tri kaktusa

Prošlog tjedna na ovom istom mjestu davao sam ruže jer u Hrvatskoj možemo još uvijek gledati na TV kanalu dostupnom svima finale Lige prvaka, za razliku od Engleza čiji je klub nastupao u tom istom finalu i još k tome bio je friški prvak njihove zemlje u jurišu po svoju prvu titulu prvaka Europe koju je izgubio i ovoga puta u dramatičnom raspucavanju jedanaesteraca. Ovoga tjedna moram dati kaktuse jer se sada dogodilo da u Hrvatskoj ne možemo uživo gledati finale NBA koje je opet povijesno jer New York Knicksi mogu do naslova nakon više od 50 godina i ovdje su nakon gotovo 30 godina od prošlog finala u kojem su se također sučelili sa San Antonio Spursima. Zanimljivo je da na Areni možemo gledati te utakmice u reprizi, ali ne i uživo. Jest da su finala uglavnom oko 2.30 po hrvatskom vremenu i svi istinski fanovi NBA danas imaju plaćen njihove službeni stream, ali kada već možemo gledati sva druga finala pa i Superbowl, šteta što ne možemo i mi svi drugi gledati i ovaj povijesni dvoboj u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu. A dio prihoda sigurno možeš okrenuti sebi, tako moja malenkost više ne plaća F1 pretplatu kada je prijenos došao na hrvatsku nacionalnu televiziju i njen streaming servis Voyo.

F1 na RTL-u, RTL, dvije ruže

Kao velikom pokloniku ovog oktanskog sporta moram reći da nisam očekivao da će na RTL-u uspjeti napraviti ovako zanimljiv uvod u samu utrku F1. Pratim godinama sličan sadržaj pa i na samoj streaming platformi F1 i rijetko to bude toliko zanimljivo da ćeš to pratiti 50 minuta, ali moram priznati da je ekipa RTL-a uspjela napraviti dobar posao. U tom trenutku sam na Sport klubu pratio Moto GP utrku na Balatonu gdje se fenomenalni Marco Marquez borio za još jednu pobjedu, ali sam ipak prebacio da vidim uvod u legendarnu utrku u Monte Carlu i tamo sam i ostao te se nisam vratio povijesnoj pobjedi španjolskog motociklista što morate priznati da je već uspjeh ekipe RTL-a. Prilozi su zanimljivi, Filip Brkić uspije popratiti novosti koje se događaju uživo uoči starta, a to posebno može biti korisno nama fanaticima fantasy igara, pa tako i F1 fantasyja.

Milijunaš, HTV, tri kaktusa

Odmah moram napomenuti da kaktusi ovdje ne idu HTV-uvu kao takvom, njemu zapravo idu tri ruže jer se u prime timeu na hrvatskoj televiziji moglo vidjeti kakva nam je situacija danas s pismenošću u Hrvata. Profesor hrvatskog jezika i književnosti Ivan Marić iz Zadra u ovotjednoj epizodi kviza 'Tko želi biti milijunaš' nije znao odgovoriti na pitanje iz svoje struke. Riječ je bila o pitanju za 2.500 eura, a Marić je trebao odgovoriti koja je od ponuđenih riječi pravilno napisana. - Koja je od ovih riječi jedina bez 'sumlje' pravilno napisana?, stajalo je u pitanju. Ponuđeni odgovori bili su komadant, inekcija, oftamolog i buldožer. Naš profesor hrvatskog jezika je na ovom pitanju potrošio dva jokera da bi na kraju ipak odgovorio točno, ali odabravši, pazite sada ovo, suprotno od onoga što je 70% gledatelja u publici tvrdilo da je točno. Fascinantno je da je profesor više puta ponovio da unatoč tome što je profesor hrvatskog jezika, ne mora znati odgovor na ovo pitanje kao d aje riječ o nekoj fusnoti na 1500 stranica literature na Pravnom fakultetu. Inače, kod kuće imam polaznicu petog razreda osnovne škole koja je vježbala Č i Ć, a mene je ljutila razina neznanja gdje je Č, a gdje Ć. No nakon ovog Milijunaša ne trebam barem razbijati više glavu kako je to moguće, pogotovo kada znam da po sadašnjem planu i programu osnovnoškolci pišu puno manje sastavaka i zadaćnica nego je to trebala moja generacija. Žalosno. E da, ako ste među onih 70% publike, točno je bilo buldožer.

Navijačice, HTV 2 i 3, dva kaktusa

Mislim da mi je bilo suđeno da se pozabavim filmskim vikendom na televizijama, odnosno što zapravo samo to i imaju naše nacionalne televizije subotom navečer, ali zajedničke prodike ih je spasio HTV koji je u nedjelju popodne u istom terminu pustio nekakav prosječni filmić Navijačice s Diane Keaton u glavnoj ulozi na svoja dva programa istovremeno. Ovo je zabavna i emotivna komedija o ženama koje odluče osnovati skupinu navijačica u mirovinskoj zajednici, piše u službenom kratkom sadržaju filma. Podržavam i ja iskreno osnaživanje žena, ali mislim da neće to ići djelotvornije ako ovakav film iz 2019. pustimo na dva programa istovremeno. Ovaj slučaj posebno skreće pažnju na HTV 3 koji je meni po svemu vjerojatno najbliži kanal, ali na moju žalost sve više gubi kompas. To bi trebao biti kanal posvećen kulturi i vrednijem sadržaju pa ne znam zašto primjerice tu svako jutro ide dječji sadržaj umjesto na HTV 2 koji nema drugo nego gomilu strane produkcije.