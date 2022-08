Poznati detalji smrti novinara Vladimira Matijanića

Na temelju prvog nalaza patologa, informacija ostalih liječnika kao i svjedočanstva Andree Topić, stručnjaci su došli do zaključka o najvjerojatnijem uzroku smrti novinara Vladimira Matijanića.

Važno je napomenuti kako i dalje trebati pričekati histološki nalaz kako bi se doznalo više detalja oko razvoja njegove bolesti, odnosno koliko prije smrti su se neke stvari razvile, no Matijanić bi vrlo vjerojatno imao šanse da je na samom početku infekcije bio hospitaliziran ili da je dobio lijek. Sam kod kuće nije mogao ništa, piše Index.

Nalaz je pokazao da je Matijanić imao Covid-19 i teški oblik upale pluća kao posljedicu koronavirusa, tzv. obostranu intersticijsku upalu pluća. Istovremeno je došlo do upale srčanog mišića, koja je vjerojatni uzrok onemoćalosti koja je Matijanića dovela do toga da nije mogao niti otići do zahoda.

Uslijed značajnog oštećenja pluća i srčanog zatajenja, nastao je masivni plućni edem. Srce nije moglo pumpati krv, ona je ostajala u krvnim žilama pluća iz kojih se tekućina izlijevala u pluća, što je dovelo do prestanka disanja i konačno smrti. Osim u plućima, tekućina se nakupila i oko srca, što ga je dodatno oslabilo zbog pritiska na srčani mišić, javlja taj portal koji je prvi došao do nalaza obdukcije.

Šteta koju je miokarditis izazvao Matijanićevom srcu ukazuje na mogućnost da je covidom bio zaražen dulje no što je znao, ali to će pokazati rezultati histološke analize. Isto tako, histološki rezultati moći će preciznije pokazati je li intersticijska upala pluća bila posljedica Covida ili Sjogrena, ili pak kombinacija oboje.

Zaključak stručnjaka je da je edem pluća vjerojatno bio neposredni uzrok smrti, a on je nastao zbog miokarditisa i zbog obostrane upale pluća. Osnovni uzrok smrti bio je covid-19, bolest kojom je započeo cijeli niz. Drugo značajno stanje koje je pridonijelo smrti, ali nije s njom u uzročnoj vezi, Sjogrenov je sindrom s plućnom manifestacijom.

Drugim riječnima, liječnici su trebali ozbiljnije shvatiti Sjogren kao komorbiditet, ali i cjelokupno Matijanićevo stanje koje su on i Andrea nekoliko puta opisali u telefonskim pozivima Hitnoj pomoći, piše Index na kojem možete pogledati detalje nalaza.

