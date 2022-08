Održana komemoracija za Matijanića: 'Bio je pogrešan čovjek na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme'

Danas je u HNK-u Split održana komemoracija za preminulog novinara Vladimira Matijanića, nakon sahrane održane na groblju Lovrinac.

Ožalošćena obitelj, prijatelji i kolege novinari bili su prisutni, a među njima je i novinar Boris Dežulović koji je održao i govor.

- Da je bio neki drugi novinar koji je dobar sa mnom ja bih sve napravio da mu pomognem... očito nije isto koga zvati. Očito nije imao prijatelja ni među svojima. U danima koji su prošli nećete pročitati bolju biografiju Vlade od ove koju je napisao splitski kirurg nebitnog imena. Sve što o Vladi trebate znati, sve o njegovom ljudskom i profesionalnom životu stalo je u tih par rečenica ovog Evolucijskog antipoda - kazao je na početku, prenosi Dalmatinski portal.

- Novinar Vlado Matijanić bio je pogrešan čovjek na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme. Pošten čovjek u 2022. godini. Nije imao koga zvati osim Hitne. Ta rečenica ocrtava mitološkog čovjeka, ljude poput njega, ljude gubitnike koji nemaju koga zvati osim hitne. U svijetu Vlade Matijanića bolesni ljudi zovu hitnu. U stvarnom svijetu, hitna nije medicinska službe već služba za kvazipoštene ljude - dodao je.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Podsjetimo, Vladimir Matijanić preminuo je 5. kolovoza u Splitu nakon što mu je dijagnosticirana bolest Covid-19. Iako je zajedno sa svojom djevojkom u nekoliko navrata zvao bolnicu kako bi bio hospitaliziran, dežurni liječnici i djelatnici hitne pomoći odbili su njegove zahtjeve, navodeći kako on nije 'imunokompromitirana osoba'.

- Cijeli život bio je na strani slabijih i otišao je na strani slabijih. Nije imao koga zvati osim hitne? Imao je, itekako. U Vladinom mobitelu memorirano je više doktora nego ih ima Beroš, više ministara nego ih ima Plenković, ali od svih mobitela Vlado je zvao 194. On je znao da ova država ne radi, zašto je onda zvao 194? Zašto je onda uporno zvao državu? Zato što je do kraja vjerovao. Njegova Andrea predložila mu je da nazovu ravnatelja bolnice. Svatko tko ga je znao može vidjeti njegov izraz lica, izraz gađenja kada je to čuo - kazao je Dežulović u govoru.

- Za Vladu bi zvati nekoga bilo samoubojstvo s predumišljajem. On je to odbijao nagonski. Tražiti pomoć od ravnatelja bolnice bilo je jednako nepristojno kao zvati županijskog pročelnika zbog građevinske dozvole. Nikad niste čuli nekog tako bolesnog da tako pristojno zove dežurnog liječnika - kazao je.

- Ja sam poznavao samo dvojicu tako pristojnih ljudi - jedan je bio Predrag, drugi Vlado. Vlado je posljednjim telefonskim pozivima pokazao kako bi mogao izgledati svijet. Nimalo metaforički Vlado Matijanić dao je život za ideju boljeg svijeta. Može se smatrati da je umro zbog svojih kvazipoštenih stavova, kaže splitski kirurg nevažnoga imena. Da je bio neki drugi novinar danas bi bio živ. Vlado nikad nije bio neki drugi novinar. Istinski herojska smrt Vlade Matijanića znači da je takav svijet, njegov svijet, bolji svijet - jedini koji ima smisla. Dobro sam znao Vladu i previše je volio život da bi ga dao džabe - rekao je Dežulović.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Govor je održao i novinar Viktor Ivančić.

- Postoje novinari koji su to po zanatu, postoji oni koji žive novinarstvo. Takav je Vlado bio. Vlado nikad nije izdao svoj poziv. Bio je najbolji novinar svoje generacije, bogom dani talent, ali i moral. Bio je veličanstveni plivač protiv struje - kazao je novinar Viktor Ivančić.

- Popisu njegovih dijagnoza treba dodati - kronična alergija na nacionalizam. Ostavio je iza sebe zdrobljene svetinje i pokopane mitove. Vlado nije bio podložan apstraktnim autoritetima poput države i nacije... prezirao je mentalitet čopora. Bavio se desakralizacijom svakodnevice, drugim riječima, bio je slobodan čovjek. Da je slikar tehnika bi bila prepoznatljiva - hulje na platnu. Njegov gubitak je nenadoknadiv - dodao je.

Od Vlade su se govorima oprostili i Hrvoje Zovko, Neven Barković, Dragan Markovina te Drago Bojić.

>> VIDEO U KBC Split zbog Matijanićeve smrti stiže inspekcija