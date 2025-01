Poziv na bojkot izazvao raspravu: 'Taj jedan dan neće ništa promijeniti, evo što bi bilo bolje da napravimo'

Nakon što se Hrvatskom putem poruka po grupama počeo širiti poziv na bojkot zbog visokih cijena, ljudi su počeli raspravu na internetu. Naime, jučer je puštena poruka sljedećeg sadržaja: "24.1. u Hrvatskoj je bojkot protiv cijena prehrane. Pozivaju se ljudi da taj dan nitko ništa ne kupuju, ali ništa. Osigurajte se za taj dan kao da je nedjelja. U Ujedinjenom Kraljevstvu se dogodilo isto s gorivom, drugi dan je cijena pala za 15 funti po litri, ali su isto tako digli plaće za £100 mjesečno. Znam da nije isto UK i Hrvatska, tako da nije potrebno komentirati ovo, ako hoćete nešto napraviti, napravit će se. Ako ćete na to gledati kao na političke izbore, nećete napraviti ništa. Samo 10% ljudi da to napravi je veliki gubitak za trgovačke lance, vi taj dan nećete izgubiti apsolutno ništa, a oni hoće. Pozdrav svima, ovo šaljem grupno i uključite što više ljudi u to."

Na Redditu se zbog svega povela rasprava, jedan od korisnika komentirao je kako taj dan neće puno pomoći. - Iz perspektive osobe koja radi u financijama u jednoj od korporacija koja puni te police - jednodnevni bojkot kupnje se apsolutno u niti jednom reportu neće vidjeti niti će nama kao firmi išta pokazat. Jedino šta se vidi je kontinuirani pad prodaje pa se po njemu reagira. Pametnije je odabrat koji su to precijenjeni brendovi i jednostavno skroz se odreći njih i kupovati druge jeftinije marke.

Na ovaj savjet mnogi su dali pozitivne reakcije. - U potpunosti se slažem, jednodnevni bojkot će utjecati samo na prodavače svježih proizvoda tipa pekare. Trebali bi definirati sve marke koje su jeftinije u inozemstvu nego kod nas i jednostavno prestati kupovati njihovu robu. Recimo jedna Nivea je bezobrazno skuplja kod nas nego u jednoj Njemačkoj gdje im je skuplje gorivo i energenti, a i skuplja radna snaga koja je prodaje i dovozi na police. Ovaj bojkot podržavam jer se ipak nadam da će barem pekari shvatiti da burek ne može koštati preko dva eura.

Netko je pak postavio pitanje: "Kako će ova informacija doprijeti do umirovljenika?", dok drugi kritiziraju bojkot. - Podrška... ali to s jednim danom bojkota je za djecu. To se mora na duži period jer ovo što nam rade, to je sve samo ne humano. Tolike zarade, tolike marže.

Korisnica Reddita napisala je kako se od svega na kraju ništa neće dogoditi. Ne vjeruje ovom pokretu. - Iskreno, od tog jednog dana neće se ništa dogoditi. Ljudi, ako vam je pun k visokih cijena - kupujte MINIMALNO. Znači samo nužno i osnovno. Evo živim preko puta Arene Zagreb, centar je PUN svaki dan, napisala je, dok je jedan korisnik odgovorio: - Znači, ovdje nije stvar u tome da će svi dućani propast od tog jednog jedinog dana bojkotiranja kupnje nego je riječ o slanju poruke da je građanima dosta i da se ne može raditi što god se poželi u ovoj državi! Ja stvarno ne razumijem ovaj narod kojemu ništa nije po volji, kojima su svi pokvareni i lažovi, kojima je sve korumpirano, ali eto, kada netko predloži konkretno nešto da se napravi, svi odmah pljuju i govore kako nema smisla ništa raditi...