Hrvatska se sprema na bojkot? Među građanima se širi poruka: 'Osigurajte se'

S obzirom na to da cijene u Hrvatskoj postaju sve veće, stalno se priča o inflaciji, Vlada planira zamrznuti cijene nekih proizvoda, u cijelu priču oko divljanja cijena uključit će se izgleda i sami građani. Naime, društvenim mrežama kruži poruka kojom se poziva na bojkot trgovačkih lanaca i kupovine u petak 24. siječnja 2025. godine. Poruku prenosimo u cijelosti:

"24.01. u Hrvatskoj je bojkot protiv visokih cijena prehrane. Pozivaju se ljudi da taj dan nitko ništa ne kupuju, ali ništa. Osigurajte se za taj dan kao da je nedjelja. U Ujedinjenom Kraljevstvu se dogodilo isto s gorivom, drugi dan je cijena pala za 15 funti po litri, ali su isto tako digli plaće za £100 mjesečno. Znam da nije isto UK i Hrvatska, tako da nije potrebno komentirati ovo, ako hoćete nešto napraviti, napravit će se. Ako ćete na to gledati kao na političke izbore, nećete napraviti ništa. Samo 10% ljudi da to napravi je veliki gubitak za trgovačke lance, vi taj dan nećete izgubiti apsolutno ništa, a oni hoće. Pozdrav svima, ovo šaljem grupno i uključite što više ljudi u to."

