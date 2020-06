"Pozdrav 'Za dom spremni' je ekvivalent pozdravu Heil Hitler, treba ga zabraniti"

Katarina Peović iz Radničke fronte komentirala je za dnevnik.hr odluku o pozravu "Za dom spremni" te otkrila što bi na sučeljavanju upitala Miroslava Škoru.

Zadnjih dana u fokusu je afera vjetroelektrane u kojoj je uhićena i državna tajnica Josipa Rimac. Je li ovaj slučaj pokazao da su HDZ i njegova Vlada premreženi korupcijom ili da se vodi beskompromisna borba protiv korupcije?

Ova afera pokazuje da imamo sudstvo koje reagira na političke direktive. I kao svaki put gledamo folklorne pojave kako bismo pažnju skrenuli na neke druge stvari. HDZ se sigurno ne može kititi antikorupcijskim politikama, a korupcija je toliko ukorijenjena da i drugi koji govore o korupciji govore površno. Kod nas je riječ o sistemskoj korupciji koja potiče duboku nejednakost u našem društvu i koja će sve više jačati s krizom – sve će se privatizirati i komercijalizirati. Kada neki liječnik prima pacijente preko veze govorimo o korupciji, a kada taj isti liječnik u privatnoj praksi liječi samo one koji imaju novac, tada to nije korupcija. Nije riječ o našem mentalitetu, nego o oskudici i siromaštvu. U Zagrebu se priča da se čak ni čistačica se ne može zaposliti ako ne poznaje Milana Bandića.

Suci Visokog prekršajnog suda donijeli su odluku da poklič "Za dom spremni" na početku Thompsonove pjesme nije prekršaj. Je li dobro da napokon imamo takvu odluku ili se to nije smjelo dogoditi?

Nema dvojbe kakav je to pozdrav i treba ga zabraniti. To je pozdrav koji je ekvivalent pozdravu Heil Hitler. Nema prostora za interpretacije niti kontekst jer je kontekst određen ustaškom prošlošću kvislinške države koja je provodila rasne zakone.

Miroslav Škoro je rekao da je apsurd da se to uopće dovodilo u pitanje budući da se slobodno maše jugoslavenskim, ali i komunističkim simbolima. Može li se to uspoređivati?

Opasna je relativizacija fašističkog pokreta i izjednačavanje fašizma i komunizma. Užasavamo se nad tim, ali nas zanima i zašto se to čini. To rade zbog kriminalizacije ideja boljeg društva.

Pozvali ste Škoru na sučeljavanje, zašto? Što biste ga pitali, otkrijte nam barem jedno pitanje, možda ga to zaintrigira pa pristane...

Primjerice koliko je Pevexovih menadžera u njegovu timu, zna li porijeklo imovine svojih menadžera, slaže li se s usponom PPD-a i hoće li Ivana Vrdoljaka nakon izbora uzeti u svoj stožer ako mu to narede, jer znamo na koji način je došlo do upliva ruskog plinskog lobija. Škoro je čovjek koji je paradigmatski bogataš koji predstavlja interese elita, a poziva se na narod koji su upravo te elite obespravile. Moj je interes pokazati da je to jedan balon koji se ispuše svaki put kad mu se suprotstavite. Da se nismo suprotstavili okrutnoj desnici, možda bi danas gledali Miroslava Škoru kao predsjednika. Takve politike treba suzbiti u korijenu.

Tko su vam, nakon izbora, potencijalni koalicijski partneri?

Sigurno nećemo koalirati s onima koji su donosili antiradničke politike, s desnicom nećemo, sa Škorom sigurno nećemo koalirati. Nažalost, izgleda da Škoro hoće koalirati s HDZ-om i da gledamo oblik preslagivanja desnice.

Možete li vi zamisliti koaliciju s HDZ-om? Što sa SDP-om?

Ne mogu zamisliti koaliciju s HDZ-om, HDZ je rigidna desničarska i lobistička skupina koja je ovoj zemlji učinila veliku štetu. Ni SDP ne zaostaje, njihove politike prema radništvu bile su čak okrutnije i neoliberalnije. Tako da ni sa SDP-om sigurno ne bismo koalirali.

Ne biste u koaliciju ni s HDZ-om ni sa SDP-om, tko vam onda preostaje?

Sa SDP-om ipak donekle možemo razgovarati o podržavanju manjinske Vlade, uz set vrlo konkretnih proradničkih politika.

Što biste točno uvjetovali SDP-u za potporu?

Rano je za otkrivanje mjera, ali sigurno bi bile povezane s dizanjem minimalne plaće, revizijama Zakona o radu koji nije definirao koliko se plaća prekovremeni rad. U trgovinama rade šest dana u tjednu, a još ih se tjera da rade nedjeljom, a onda se prekovremeni plaća doslovno jednu lipu i mi smo zadovoljili zakon. Rad nedjeljom nije svjetonazorsko pitanje. Ne slažemo se mi sa Željkom Markić o radu nedjeljom, nego mi smatramo da ljudi trebaju raditi pet dana u tjednu.

Rekli ste da nećete u koalicije, ali kad biste vi osobno dobili ministarsko mjesto u Vladi, koje bi to bilo?

Ne, ne postoji opcija da mi ulazimo u Vladu, ako mi nemamo mogućnost formiranja Vlade što još uvijek nije izgledno. Nama je puno važnije da budemo dosljedni nego da imamo jedno ministarsko mjesto.

Znači, sve ili ništa?

Apsolutno