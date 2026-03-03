Pampers i dm pokrenuli inicijativu za čitanje od najranije dobi

Hrvatsko pedijatrijsko društvo i Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG podržali su inicijativu Male priče za veliki početak koju su pokrenuli Pampers i dm Hrvatska s ciljem poticanja zajedničkog čitanja od najranije dobi. Struka ističe kako se čitanjem od prvih mjeseci života značajno pridonosi jezično-govornom, emocionalnom i kognitivnom razvoju djece, područjima u kojima se posljednjih godina bilježi zabrinjavajući porast teškoća.

Prema podacima Hrvatskog pedijatrijskog društva, svake godine oko 4000 djece – odnosno 10 % generacije – dobije odgodu upisa u prvi razred osnovne škole, dobrim dijelom zbog jezično-govornih teškoća ili slabije razvijene grafomotorike.

Stručnjaci napominju da je rano čitanje jedan od najučinkovitijih načina za jačanje jezičnih i kognitivnih sposobnosti.

Struka jasno poručuje: Čitanje je temelj zdravog razvoja

„Zajedničko čitanje s djecom od najranije dobi važno je za njihov emocionalni, socijalni i kognitivni razvoj. Posebnu važnost dobiva u vrijeme kada su djeca sve više izložena digitalnim zaslonima poput tableta i mobitela, što može dovesti do jezično-govornih poteškoća, slabije koncentracije i otežanog razumijevanja. Djeca kojoj se redovito čita ranije usvajaju nove riječi i razvijaju bogatiji rječnik, bolje razumiju jezik, prepoznaju ritam govora te samostalno posežu za knjigama jer ih povezuju s bliskošću i ugodom“, izjavio je prof. dr. sc. Joško Markić, predsjednik Hrvatskog pedijatrijskog društva.

prof. dr. sc. Joško Markić i nasl. izv. prof. dr. sc. Katarina Pavičić Dokoza Foto: Ustupljena fotografija

„Sve aktivnosti koje se provode kroz igru u ranoj dobi su recipročno-imitativne prirode i kao takve oblikuju i podupiru komunikacijski razvoj. Čitanje djeci u toj dobi nije samo zabava, nego i moćan alat za poticanje razvoja jezika, govora, mašte, koncentracije i emocionalne sigurnosti. Čitanje djeci, osobito u ranoj i predškolskoj dobi, jedan je od najučinkovitijih načina za razvijanje povezanosti i emocionalne sigurnosti. Zato, čitajmo djeci od ranih dana, razvijajmo njihov vokabular, razumijevanje uzročno-posljedičnih veza, razumijevanje socijalnih odnosa, razvijajmo im moć zamišljanja stvari, potičimo njihovu maštu, emocionalno ih ojačavajmo i pokažimo im svojim primjerom koliko se svjetova može obići listajući stranice knjige“, poručila je nasl. izv. prof. dr. sc. Katarina Pavičić Dokoza, ravnateljica Poliklinike SUVAG.

Kako podržati inicijativu?

Cilj ove suradnje je potaknuti obitelji diljem Hrvatske da stvore naviku zajedničkog čitanja i od najranije dobi učine knjigu dijelom svakodnevice, a kupnjom paketa Pampersovih pelena ili pelena-gaćica zajedno s paketom Pampersovih vlažnih maramica u svim dm prodavaonicama, kupci na poklon dobivaju jednu od četiri slikovnice o Pinu, posebno osmišljene za najmlađe.

Dječak Pino već je godinama omiljeno društvo bebama i mališanima pri prvim koracima učenja govora. Autorica serijala je dr. sc. Marta Galewska-Kustra, prof. logoped, docentica na Odsjeku logopedije na Akademiji specijalne pedagogije u Varšavi.