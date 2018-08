Kod Lokve Rogoznice veliki požar, vatra se približila kućama, vjetar otežava gašenje

U Lokvi Rogoznici na predjelu Ivašnjak danas, 11. kolovoza, oko 13.45 sati planuo je požar gdje je vatra zahvatila gustu borovu šumu i raslinje.

Požar se počeo jako brzo širiti te je zahvatio dvije vatrogasne cisterne, javlja Dalmacija danas.

Na svu sreću vatrogasci su uspjeli izaći iz cesterne te nitko nije ozlijeđen.

Trenutno su na terenu svi vatrogasci iz omiškog i splitsko-dalmatinskog područja, no dodatno im otežava vjetar i brdoviti teren.

Također je i obustavljen promet na nekim dijelovima. Na Jadranskoj maestrali (D-8) se od 14.05 sati odvija jednimkolničkim trakom uz regulaciju policije, a u potpunosti je blokiran promet na dionici Omiš-Dubci te će se odvijati zaobilaznim putem preko Gata i Šestanovaca, prenosi 24 sata.

Oko 16 sati požar se približio centru Mimica i ugrozio jednu kuću u blizini ceste. Nitko nije ozlijeđen jer su vatrogasci stigli na vrijeme i spasili nju kao i kuću udaljenu 50 metara.

Vjetar i dalje uzrokuje problem i širi požar prema Omiškoj Dinari.

Glavni vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije rekao je kako visoke temperature, koje su u vrijeme požara na tom području dosezale i do 36 stupnjeva te tramontana koja puše, gasiteljima otežavaju gašenje, no procjenjuje kako će do večeri situacija biti bitno drugačija.

Foto: Youtube Screenshot

"Stanje na terenu još nije zadovoljavajuće, ali okružujemo požar i nadamo se da ćemo ga do večeri staviti pod nadzor. Tramontana koja puše otežava nam gašenje, a do sada je zahvaćeno oko 50 hektara. Vatra je zahvatila i dvije cisterne s vodom, no srećom do sada nemamo ozlijeđenih gasitelja", kazao je za Hinu Glavina.

I zračne snage su na terenu. Pet protupožarnih aviona pokušavaju smiriti i ugasiti požar pri čemu je izbačeno više od 3 000 tona vode te je helikopterima Mi-8 MTV prevezeno 19 vatrogasca do požarišta.

Iz MORH-a su priopćili da su od početka ovogodišnje protupožarne sezone, zračne snage do danas su sudjelovale u gašenju 25 požara (14 u Zadarskoj, 8 u Šibensko-kninskoj i tri u Splitsko-dalmatinskoj županiji).

Upravo u Mimicima kanaderi pokušavaju ugasiti požar.

