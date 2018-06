Stotinjak vatrogasaca gasilo veliki požar hotela u centru Londona

Stotinjak vatrogasaca gasilo je u srijedu poslijepodne požar koji je buknuo u londonskom hotelu Mandarin Oriental s pet zvjezdica, pokraj zgrade francuskog veleposlanstva i nedaleko od luksuzne trgovine Harrods.

"Zaprimili smo poziv u 15.55 sati. Na teren su poslane vatrogasne ekipe iz Chelsea, Kensingtona, Hammersmitha, Batterseea i vatrogasnih stanica iz okolice", priopćile su vatrogasne službe u britanskoj prijestolnici.

The fire in London is the mandarin oriental hotel in Knightsbridge pic.twitter.com/tMrVTOUF3j