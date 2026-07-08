Točno u 16 sati ekran informativnog mađarskog kanala postao je crn: Objavili su ovaj tekst

Kriminalni arapski i afrički migranti koji siluju nezaštićene mađarske djevojke. Američki burzovni milijarder židovsko-mađarskog podrijetla koji uništava kršćanski identitet Mađarske. Europska unija koja djecu indoktrinira „LGBTQ propagandom“. Ukrajina kao mafijaška država koja želi žrtvovati mladu mađarsku generaciju u ratu i opljačkati milijune mađarskih umirovljenikam piše DW .

Sve su to bile dezinformacije koje su javni mediji u Mađarskoj pod Viktorom Orbanom godinama emitirali, što je bilo jedinstveno među državama članicama Europske unije. Ni u jednoj drugoj članici EU-a javni mediji posljednjih desetljeća nisu širili toliko laži, mržnje i propagande. Dio toga podsjećao je na fašističku i antisemitsku propagandu iz razdoblja između dva svjetska rata, a dio na ruske državne medije.

Sada je tome došao kraj. U utorak (7. srpnja 2026.) u 16 sati ekran informativnog kanala M1 postao je crn. Bijelim slovima bio je ispisan sljedeći tekst: „Javni mediji ne smiju lagati. Ispričavamo se što smo to ipak činili godinama. Javni mediji sada će biti preustrojeni kako bi ubuduće bili neovisni i vjerodostojni. Informativni program privremeno se obustavlja. Ostanite uz nas!“

Istodobno s tom isprikom i najavom obustavljene su sve informativne emisije i politički programi na mađarskoj javnoj televiziji i radiju. Samo su se na internetskoj stranici novinske agencije MTI, koja je također dio javne medijske holding kompanije MTVA, još uvijek mogle pročitati političke vijesti.

„Lagali su danju i noću“

To je povijesni trenutak za Mađarsku. Čak ni 1989./1990., kada je završila komunistička diktatura i započela promjena političkog sustava, na tadašnjem državnom radiju i televiziji nije se dogodilo ništa slično. Mađarski premijer Peter Magyar u utorak je na Facebooku napisao: „Povijesni dan. Danas završava emitiranje propagande u javnim medijima. Lagali su danju i noću, na svim frekvencijama. Tome je sada kraj.“ No u utorak nije ostalo samo na crnom ekranu i isprici. Na kanalu M1 smijenjeni su najvažniji ljudi. Otpušteni su, među ostalima, direktor M1 Zsolt Nemeth, poznat po iznimno agresivnom i konfrontacijskom stilu zbog kojeg je nosio nadimak „Pitbull“, kao i većina programskih direktora i urednika emisija.

Simbolično vrijeme

Nakon gotovo četiri sata crnog ekrana M1 je u utorak navečer točno u 19:56 započeo s novim programom. To simbolično vrijeme bilo je posvećeno antikomunističkoj i antisovjetskoj revoluciji iz 1956. godine, koju su nakon ulaska sovjetskih postrojbi krvavo ugušile sovjetske vlasti.

Od 19:56 emitiran je mađarski filmski klasik „Svjedok“ iz 1979., legendarna politička satira o mađarskom staljinizmu, njegovim okrutnostima i apsurdnim propagandnim lažima. Na internetskoj stranici Hiradóa, glavne informativne emisije M1, crna pozadina s isprikom zasad je i dalje vidljiva. Radikalna preobrazba mađarskih javnih medija bilo je jedno od glavnih predizbornih obećanja Petera Magyara. Nakon izborne pobjede njegove stranke Tisza (Poštovanje i sloboda) 12. travnja gotovo da nije prošao dan, a da javne medije nije oštro nazvao „tvornicom laži“.

S dobrim razlogom. Priča o tome kako je Orban preoblikovao javne, ali i većinu privatnih medija u Mađarskoj te ih stavio pod kontrolu vlade jedno je od najmračnijih poglavlja njegove vladavine. Već ubrzo nakon izborne pobjede u proljeće 2010. autokrat je osnovao regulatorno tijelo za medije NMHH, popunjeno ljudima bliskima vlasti. Novim zakonom o medijima stavio je javne medije pod jedinstvenu kontrolu, a kasnije ih objedinio u medijski holding MTVA. Godine 2011. većina neovisnih novinara napustila je javne medije ili je dobila otkaz.

Satiru emitirali kao pravu vijest

Od tada je naziv „javni mediji“ ostao samo formalnost. Mediji u sastavu MTVA tijekom godina sve su se više pretvarali u instrument koji je neprestano ponavljao Orbanove propagandne laži. U informativnim i političkim emisijama M1 vodio je kampanje protiv Europske unije, američkog burzovnog milijardera i filantropa Georgea Sorosa, protiv organizacija civilnog društva i neovisnih novinara. Unatoč zakonskoj obvezi uravnoteženog izvještavanja, oporbeni političari i neovisni glasovi gotovo se više nisu pojavljivali na kanalima MTVA.

Jedan od najapsurdnijih i ujedno najtužnijih vrhunaca takvog izvještavanja dogodio se 20. svibnja 2018. Toga je dana Hiradó kao pravu vijest prenio članak njemačkog satiričkog portala Noktara („Nachrichten aus dem Morgenland – schon heute“), prema kojem je grad Essen (hrv: Jelo) tijekom ramazana, u znak poštovanja prema muslimanima, navodno promijenio ime u „Fasten“ (hrv: post). Time se željelo sugerirati da se Njemačka podvrgava islamskim migrantima. Ispravak te lažne vijesti nikada nije objavljen.

Nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine kanali MTVA dodatno su zaoštrili retoriku. Potpuno izvrćući odnos počinitelja i žrtve, stvorili su paralelnu stvarnost u kojoj je Ukrajina prikazana kao svojevrsno carstvo zla, pri čemu su djelomično bez ikakvih izmjena prenosili rusku državnu propagandu.

Slično kao s javnim medijima, Orban je postupio i s privatnim medijima u Mađarskoj. Putem tvrtki oligarha bliskih vlasti oni su kupovani i stavljani pod kontrolu ili su ugašeni, poput lijevo-liberalnog dnevnog lista Népszabadság, koji je zatvoren 2016. godine.

Jedna epizoda iz svijeta medija izgledala je kao scena iz mafijaškog filma. 28. studenoga 2018. mađarski poduzetnici bliski Orbanu „darovali“ su svoje medije novoosnovanoj Srednjoeuropskoj zakladi za tisak i medije (KESMA) – kolektivnim „darovanjem“ bez ikakve formalne naknade. Ukupno su predali 476 radijskih, tiskanih i internetskih medija, odnosno gotovo cjelokupni privatni provladin medijski sektor u Mađarskoj.

Orbanu se sve to ne sviđa

U medijskom holdingu MTVA već je prošloga tjedna imenovan privremeni direktor. On je u utorak postavio privremeno novo vodstvo informativnog kanala M1. U priopćenju MTVA navedeno je da će konačna rukovodeća mjesta u holdingu biti popunjena putem javnog natječaja i u dogovoru s društvenim i stručnim tijelima.

Mnogi neovisni novinari pozdravljaju promjene na mađarskoj medijskoj sceni, ali istodobno zahtijevaju stvarnu mogućnost sudjelovanja u tom procesu te se zasad oprezno i suzdržano odnose prema planovima Magyarove vlade. Glavni urednik tjednika HVG Márton Gergely nedavno je to na jednoj panel-raspravi u Budimpešti ovako opisao: „To je kao da smo godinama preživljavali na dubini od sto metara ispod vode, a sada odjednom izranjamo na površinu.“

Protiv preobrazbe javnih medija Viktor Orban u utorak je na Facebooku prosvjedovao riječima da je riječ o „još jednom koraku samovolje stranke Tisza“. Prosvjedovao je i zastupnik Fidesza Balázs Nemeth – upravo on. Kao nekadašnji voditelj informativne emisije Hiradó bio je odgovoran za mnoge najdublje padove u izvještavanju tog programa. Nakon što je u utorak ekran M1 postao crn, Nemeth je na Facebooku napisao: „Mađarska demokracija je mrtva.“