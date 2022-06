Požalila se zbog kupaćeg kostima koji je kupila, a onda joj otkrili što je učinila

Djevojka po imenu Lyndsey požalila se kompaniji od koje je kupila kupaći kostim kako nije dobro sašiven, no onda je dobila odgovor kojem se nije nadala.

Ona je, naime, kupila jednodijelni bikini na jedno rame preko online trgovine Pear Swimwear.

– Nosila sam danas ovaj kupaći kostim. Rastegnuo se jako, a nosila sam ga samo nekoliko sati. Moja vagina cijelo je vrijeme bila vani. Treba li se toliko rastezati? – poruka je koju je poslala prodavačima.

– Bilo mi je loše i neugodno. U početku je bilo potpuno uredu, no onda je postalo sve gore – dodala je i priložila fotografiju.

thank god lyndsey got chucked out ocean after this pic.twitter.com/br28wBoMJi