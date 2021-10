Obična deka 35 kuna, dupla 45. Jastučnica dvije kune, plahta šest. Obični poplun 40 kuna, mali stolnjak četiri, a veći pet. Jakna od 30 do 40 kuna, majica osam, hlače, suknja i spavaćica deset... Nisu to cijene iz nekog second hand shopa ili buvljaka, već cjenik za pranje u jednoj neobičnoj praonici rublja smještenoj u Šećerani u Belom Manastiru.