Povratnici iz Hrvatske trikovima protiv korona barijera, Kurz traži oštrije kontrole

Nakon što je u ponedjeljak u ponoć na snagu stupilo upozorenje austrijske vlade o (ne)putovanju u Hrvatsku i Hrvatska stavljena na listu tzv. „rizičnih“ zemalja 6. sigurnosnog stupnja zbog velikog porasta broja novozaraženih u našoj zemlji, te navodno priličnog broja koronavirusom zaraženih povratnika s odmora iz Hrvatske u Austriju, naša je zemlja i u utorak, u raznim izdanjima, među središnjim temama austrijskih medija.

Dok jedni pišu i nadalje o ogromnim redovima i gužvama za besplatno testiranje povratnika iz Hrvatske u Beču i drugdje, koje je u strahu od razantnog širenja virusa Austrijom ponudilo austrijsko MInistarstvo zdravlja, drugi pišu o zaraženim koruškim sportašima na pripremama u Makarskoj koji su navečer odlazili u jedan od tamošnjih najvećih disko klubova i tvrde da su se samo i zarazili. I u tom miksu raznih tema i dilema o Hrvatskoj zanimljivo je pročitati i kojim se sve raznim trikovima služe povratnici iz Hrvatske kako bi srušili ili barem zaobišli na austrijskim graničnim prijelazima postavljene korona barijere.

Neki od trikova su primjerice „dolazim iz Trsta preko Slovenije“. Istina ili laž koju se ne može provjeriti, ali je vrlo moguća jer na graničnom prijelazu Arnoldstein kada se vozi u smjeru Koruške, gotovo da nema ili su samo sporadične kontrole. „S jednim miksom osjećaja sam se vraćao kući u Korušku“, rekao je za bečki „Kurier“ poznati austrijski izdavač Christian W. Mucha dodavši: „I što se je dogodilo na granici? Ništa, ama baš ništa, nema gužve, jer ovdje se ne kontrolira“. Kako list piše dokazi o tome ne postoje, ali ljudi koji putuju i pričaju.

Osim toga za Mađarsku nije izdano upozorenje o (ne)putovanju u tu Austriji susjednu zemlju, pa Austrijanci, povratnici iz Hrvatske koriste ulazak preko Mađarske. Ali kako ističe bečki dnevni list mnogi od povratnika koji su jučer i danas došli na austrijski granični prijelaz Spielfeld /Šentilj iz smjera Maribora ili Ljubljane tvrdili su da su odmarali u Sloveniji, a ne u Hrvatskoj, a nitko im ne može dokazati suprotno.

A svi su trikovi, ako su doista trikovi imaju jedan cilj: izbjegnuti testiranje i karantenu. Ima i onih iskrenih poput jednog od Bošnjaka koji radi u Austriji i koji je na granici rekao, a „Kurieru“ potvrdio da je krenuo iz Bosne i Hercegovine i u tranzitu je bio u Hrvatskoj i Sloveniji i kako će odmah čim stigne u Beč u roku 48 sati napraviti PCR test na koronavirus, a njegov će rezultat sačekati u 10-dnevnoj karanteni.

„Nema veze, isplatilo se, vidio sam svoje“, dodao je. Austrijski savezni kancelar Sebastian Kurz za utorak poslijepodne je sazvao hitan sastanak s ministrom unutarnjih poslova Karlom Nehammerom i ministrom zdravlja Rudolfom Anschoberom i kako navode mediji, zatražiti će znatno strožu kontrolu na granicama Austrije, jer očito na svim graničnim prijelazima to još ne funkcionira onako kako bi on to htio. A njegova je poruka jasna: „Virus dolazi u Austriju autom iz Hrvatske“.

Da podsjetimo, svi putnici iz Hrvatske moraju pri ulazu u Austriju pokazati negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili u roku 48 sati otići na testiranje, a rezultat testa sačekati u kućnoj samoizolaciji.