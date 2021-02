Povratak u dvorane: Koji se sportovi mogu igrati i na koji način

Prema odluci Stožera od ponedjeljka se može trenirati u zatvorenim prostorima, no i tu postoje određena pravila. Dvorane u kojima su treninzi moraju biti provjetravane, a broj ljudi je ograničen (jedna osoba na 20 kvadrata minimalno). Trenirati se mogu samo beskontaktni sportovi. Primjerice nogomet, košarka, borilačke vještine ali samo se primjerice mogu raditi kondicionalni treninzi za koje nije potreban kontakt.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak objasnio je može li se igrati primjerice nogomet.

"Otvaraju se dvorane ali je zabranjeno igranje nogometa na način da dođe do kontakta, a može se trenirati. Velika je razlika igra li se utakmica u kojoj dolazi do kontakta ili se trenira za taj sport a da pritom ne dođe do kontakta. Kondicija i vještine se može postići bez da dođe do kontakta. To se odnosi na sve kontaktne sportove, ne samo na nogomet već i na borilačke vještine", kazao je Capak.

Na pitanje odnosi li se to na sve osim na igranje Capak je rekao: "Ako igranje uključuje kontakt onda ne. U dvoranama se igra i tenis stolni tenis gdje ne dolazi do kontakta i kod ovih drugih jasno piše da nije dozvoljeno igranje ako dolazi do kontakta".

Što se tiče ostalih epidemioloških mjera dvoranu i rekvizite treba temeljito očistiti nakon korištenja. Svlačionice i tuševi se ne bi trebali koristiti, ali može pod određenim mjerama. Treba organizirati da u svlačionicu ne ulaze više od dvije osobe odjednom. Također obvezno je nošenje maski prilikom ulaska u prostor.