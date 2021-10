Povjerenstvo: Novi ravnatelj HRT-a prenio udjele u svojoj tvrtki kao i upravljačka prava

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u petak je izrazilo mišljenje da je glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb prijenosom udjela u tvrtki RO.BA.GO, prijenosom upravljačkih prava i razrješenjem s mjesta direktora u tvrtki Mediahub uskladio svoje postupanje sa zakonom.

No, s obzirom da je Šveb do imenovanja za glavnog ravnatelja HRT-a imao udjele u tvrtki RO.BA.GO, Povjerenstvo smatra kako on ne može osigurati nepristranost u odnosu na to društvo.

''Povjerenstvo, stoga, ukazuje dužnosniku da se, u slučaju budućeg stupanja u poslovne odnose između HRT-a i navedenog društva, kao i u slučaju poduzimanja potrebe aktivnosti u odnosu na već ranije sklopljene ugovore s tim društvom, izuzme iz svakog oblika poslovanja i odlučivanja o budućim ili već sklopljenim poslovnim odnosima te da na to isto ovlasti svog zamjenika ili drugog zaposlenika HRT-a '', navodi se u mišljenju.

Povjerenstvo upućuje Šveba da u slučajevima planiranog stupanja u poslovne odnose između Mediahuba s poslovnim subjektima čija djelatnost i poslovanje je povezano s HRT-om, ''prije stupanja u konkretni poslovni odnos zatraži mišljenje Povjerenstva''.

Zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnio je sam Šveb, a taj je predmet bio zaprimljen i otvoren 25. listopada.

Povjerenstvo je pokrenulo postupak protiv ravnatelja Hrvatskog državnog arhiva (HDA) Dinka Čuture zbog nespojivosti njegove funkcije s onima u više drugih institucija gdje je primao naknade.

Također je, na zahtjev saborske zastupnice Marije Selak Raspudić (Most), koja je tražila mišljenje oko planiranog otvaranja obrta, zaključilo da ona može otvoriti obrt, ali njime ne može upravljati već to mora prenijeti na poslovođu.

