Nakon tragične bilance od deset mrtvih na cestama u samo 48 sati, stručnjak savjetuje što treba poduzeti

Niz teških prometnih nesreća u Republici Hrvatskoj, u kojima je u samo 48 sati smrtno stradalo deset osoba, ponovno jasno potvrđuje da se sigurnost cestovnog prometa ne može promatrati kao skup izoliranih incidenata, nego kao rezultat sustavnog funkcioniranja cijelog nadzorno-preventivnog i represivnog okvira.
Ovakvi tragični događaji nisu statistička iznimka, nego posljedica dugotrajnog strukturnog deficita: nedovoljno razvijenog sustava preventivne kontrole, neujednačene provedbe propisa i preniske percepcije rizika u prometu, piše Željko Marušić za Auto portal.U takvim uvjetima prometni sustav gubi odvraćajući učinak, a rizično ponašanje postaje kalkulirani izbor, a ne iznimka.
Ključni problem: niska izvjesnost nadzora, a ne visina kazni
Temeljni problem sigurnosti cestovnog prometa nije visina kazni, nego njihova izvjesnost i neizbježnost u realnom prometnom okruženju.
Vozači jasno percipiraju:
- da nadzor nije kontinuiran i sveobuhvatan,
- da značajan dio prekršaja ostaje neotkriven,
- da sankcija često nije ni brza ni sigurna.
U takvom sustavu razvija se obrazac racionalnog rizičnog ponašanja, u kojem se kršenje propisa doživljava kao prihvatljiv rizik.
Najčešći oblici takvog ponašanja uključuju:
- prekoračenje brzine,
- agresivno i nepropisno pretjecanje,
- nedržanje sigurnosnog razmaka,
- ignoriranje prometnih pravila i signalizacije.
Motociklisti kao posebno rizična skupina
Motociklisti predstavljaju kategoriju sudionika u prometu s izrazito visokim rizikom smrtnog stradavanja u odnosu na njihov udio u prometu.
Uočavaju se ponavljajući obrasci rizičnog ponašanja:
- vožnja znatno iznad dopuštenih brzina,
- rizična pretjecanja u nepovoljnim uvjetima,
- nedovoljno korištenje zaštitne opreme,
- manipulacija ili prikrivanje registarskih pločica.
Posebno je problematična praksa skidanja ili skrivanja registarskih pločica, što ukazuje na svjesnu namjeru izbjegavanja identifikacije i sustava sankcioniranja.
Zbog toga se nameće potreba za jačanjem represivno-preventivnog okvira:
- minimalna kazna od 1.000 eura za manipulaciju registarskim oznakama,
- obvezno oduzimanje motocikla u težim i ponovljenim slučajevima.
Brzina kao dominantni uzrok smrtnosti
Prekoračenje brzine ostaje najdosljednije povezani čimbenik u nastanku teških prometnih nesreća sa smrtnim ishodom. Posebno kritična kategorija odnosi se na prekoračenja veća od 40 km/h iznad dopuštene brzine, koja prema Kaznenom zakonu Republike Hrvatske može predstavljati kazneno djelo obijesne vožnje (čl. 226). Ova zakonska granica predstavlja ključni prijelaz između prekršajnog i kaznenog režima. Međutim, njezin preventivni učinak ovisi o dosljednoj i predvidivoj primjeni u praksi.
Učinak sustavnog nadzora: primjer dionice D8 Split – Omiš
Državna cesta D8 na dionici Split – Omiš jedan je od najjasnijih primjera kako sustavni nadzor mijenja sigurnosne ishode bez infrastrukturnih zahvata.
Ta je dionica godinama bila poznata kao “Cesta smrti”, s izrazito visokim brojem teških prometnih nesreća, osobito u turističkoj sezoni.
Nakon uvođenja sustava nadzora koji uključuje oko deset stacionarnih kamera za kontrolu brzine, postala je jedna od najsigurnijih, jer je došlo do:
- znatnog smanjenja vršnih brzina, bez utjecaja na protočnost
- drastičnog pada broja teških prometnih nesreća,
- promjene ponašanja vozača već u kratkom vremenskom razdoblju,
- stabilizacije sigurnosnih pokazatelja u uvjetima pojačanog prometa.
Zaključak je jednoznačan: nije se promijenila cesta, nego ponašanje vozača pod utjecajem povećane izvjesnosti sankcioniranja.
Rizične prometne dionice i deficit preventivnog nadzora
Tragična nesreća na sjevernoj virovitičkoj obilaznici, s četiri smrtno stradale osobe, dodatno potvrđuje problem neujednačene pokrivenosti prometne mreže sustavima nadzora.
Velik broj kritičnih dionica karakterizira:
- izostanak kontinuiranog automatskog nadzora brzine,
- oslanjanje na povremene i predvidive policijske kontrole,
- nepostojanje sustava prosječne brzine na ključnim koridorima.
Takve dionice postaju “zone smanjene izvjesnosti kazne”, u kojima se rizično ponašanje sustavno povećava upravo zbog percepcije da nadzor nije stalan.
5 HITNIH STRUKTURNIH MJERA ZA SMANJENJE SMRTNOSTI NA CESTAMA
1. Radikalno povećanje izvjesnosti nadzora
Uvođenje široko rasprostranjenog sustava stacionarnih radara i mjerenja prosječne brzine na državnim i regionalnim cestama, uz potpunu digitalizaciju i automatizaciju obrade prekršaja u realnom vremenu.
2. Pooštravanje sankcija za manipulaciju registarskim pločicama motocikala
Minimalna kazna od 1.000 eura te obvezno oduzimanje motocikla u težim slučajevima, uz jasno definiranje ove radnje kao pokušaja izbjegavanja identifikacije i nadzora.
3. Dosljedna kaznena politika za obijesnu vožnju
Jedinstvena i operativno konzistentna primjena članka 226 Kaznenog zakona RH, posebno kod ekstremnih prekoračenja brzine i ponavljanih rizičnih ponašanja.
4. Nacionalna implementacija “Modela sigurnosti dionice D8 Split – Omiš”
Identifikacija i sustavno pokrivanje opasnih dionica te rizičnih prometnih koridora 24/7 kroz kombinaciju tehnologije, analitike i operativnog policijskog nadzora.
5. Poseban nadzorni režim za motocikliste i rizične skupine
Pojačani tehnički nadzor, ciljani sezonski nadzor te nulta tolerancija na ekstremne prekršaje poput prekomjerne brzine, rizičnog pretjecanja i manipulacije registarskim oznakama.
Tragičnih deset poginulih u 48 sati nije izolirani incident, nego snažan indikator strukturnog kolapsa sigurnosti cestovnog prometa u Hrvatskoj.
Ključni problem nije u zakonodavnom okviru, nego u njegovoj operativnoj primjeni, dosljednosti i razini izvjesnosti nadzora u svakodnevnom prometu.
Primjer dionice državne ceste D8 Split-Omiš jasno potvrđuje da sustavni nadzor može transformirati sigurnosne ishode bez ikakvih infrastrukturnih promjena: nekadašnja “Cesta smrti” postaje ne samo znatno sigurnija, nego i jedna od najsigurnijih hrvatskih cesta upravo zato što je rizično ponašanje u prometu postalo stalno i neizbježno sankcionirano.
Upravo u tome leži ključ prometne politike: stvaranje sustava u kojem je kršenje pravila racionalno neisplativo, a sigurna vožnja jedina realno održiva opcija.Četvero mrtvih u padu aviona kod Medulina. Pogledajte prve fotografije s mjesta nesreće
Najveći krivac je urođena općehrvatskabahatost!