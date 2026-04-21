Potres zatresao Sloveniju, osjetio se i u Hrvatskoj

U Sloveniji je jutros zabilježen potres magnitude 3,8, izvijestio je EMSC. Epicentar potresa nalazio se 54 kilometra istočno od Ljubljane, u blizini Sevnice, na dubini od 9 kilometara.
„Dobro je zatreslo“, javio je jedan korisnik aplikacije EMSC iz Slovenije. Potres se osjetio i u Hrvatskoj, a korisnik iz Karlovca naveo je da se radilo o „nekoliko sekundi ljuljanja, ništa ozbiljno“.
#Earthquake (#potres) possibly felt 18 sec ago in #Slovenia. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) April 21, 2026
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon!
