Potres zatresao Sloveniju, osjetio se i u Hrvatskoj

U Sloveniji je jutros zabilježen potres magnitude 3,8, izvijestio je EMSC. Epicentar potresa nalazio se 54 kilometra istočno od Ljubljane, u blizini Sevnice, na dubini od 9 kilometara.

„Dobro je zatreslo“, javio je jedan korisnik aplikacije EMSC iz Slovenije. Potres se osjetio i u Hrvatskoj, a korisnik iz Karlovca naveo je da se radilo o „nekoliko sekundi ljuljanja, ništa ozbiljno“.