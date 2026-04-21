EPICENTAR KOD SEVNICE

Potres zatresao Sloveniju, osjetio se i u Hrvatskoj

EMSC
VL
Autor
Večernji.hr
21.04.2026.
u 08:18

Građani javljaju kratko, ali snažno podrhtavanje

U Sloveniji je jutros zabilježen potres magnitude 3,8, izvijestio je EMSC. Epicentar potresa nalazio se 54 kilometra istočno od Ljubljane, u blizini Sevnice, na dubini od 9 kilometara.

„Dobro je zatreslo“, javio je jedan korisnik aplikacije EMSC iz Slovenije. Potres se osjetio i u Hrvatskoj, a korisnik iz Karlovca naveo je da se radilo o „nekoliko sekundi ljuljanja, ništa ozbiljno“.

Ključne riječi
EMSC Slovenija potres

