Potres u susjedstvu, osjetio se i u Hrvatskoj: 'Zatreslo je jako, kao da je tlo propalo'

Potres magnitude 2,5 po Richteru pogodio je Bosnu i Hercegovinu, javlja EMSC. Dogodio se u 12.34 sati, a epicentar je bio 13 kilometara zapadno od Mostara. Kako javljaju korisnici na EMSC-u bio je kratak, ali jak. "Jako je zatreslo i buka", "Zatreslo je jako, kao da je tlo propalo", "Drmnulo kratko, ali jako", javljaju građani iz Širokog Brijega. Osjetio se i u Hrvatskoj s obzirom da je bio u blizini granice. "Tutnjanje", javio je korisnik iz mjesta Veliki Prolog.

