Potres magnitude 5.3 udario u blizini Atene: Građani bježali na ulice

Prema prvim informacijama, područje u blizini glavnog grada Grčke pogodio je jaki potres magnitude 5,3 po Richteru. Najviše se osjetio oko središta Atene, iako je epicentar bio udaljen 23 kilometara u gradu Magoula.

Foto: ESMC

Ljudi su u panici počeli trčati po ulici, piše Daily Mail.

Svjedoci kažu da je potres bio jak, ali kratkotrajan.

– Bio je jak. Zatresao je zgrade i drveća. Za sada ne vidim da ima ikakve štete. Nadam se samo da neće biti nikakvih novih potresa – rekao je jedan od stanovnika.

– Trajao je sigurno desetak sekundi. Pale su mi neke stvari s polica. Rekao bih da je bio vrlo snažan, a samo zadnjih nekoliko sekundi bio je manjeg intenziteta – opisao je jedan od svjedoka koji se nalazio 23 kilometra od epicentra.

– Podsjetio me na onaj iz 1999. godine, ali nije bio toliko jak – prisjećaju se Grci. Kako neslužbeno doznajemo, potres je izazvao šok u Ateni te su odmah evakuirali metro.

Foto: EMSC

Portal Mirror prenosi kako se srušila jedna zgrada te je, prema pozivima za pomoć, najmanje 15 ljudi zapelo u dizalima. Lokalni mediji prenose kako je u nekim gradovima nestalo struje.

Abigail Hill, učiteljica iz Engleske, rekla je za Independent kako su se ona i njezini kolege sakrili ispod stolova.

– Bili smo ispod stolova kojih 30 sekundi i zatim smo čuli sirene. Čim se tlo prestalo tresti, svi smo izašli iz zgrade. Ulice su bile prepune ljudi – kaže A. Hill dodajući kako je svima drago da nitko nije ozlijeđen.

