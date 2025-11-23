Naši Portali
28 TOČAKA

Potpuni kaos oko američko-ruskog plana: 'Granice Ukrajine ne mogu se mijenjati silom'

Autor
Ivica Beti
23.11.2025.
u 22:00

Delegacije SAD-a, Ukrajine i europskih saveznika u Ženevi su danas temeljito protresale mirovni plan od 28 točaka koji dolazi s američke strane, a sumnja se da su ga pisali Rusi

Delegacije SAD-a, Ukrajine i europskih saveznika u Ženevi su danas temeljito protresale mirovni plan od 28 točaka koji dolazi s američke strane, a analitičari ga drže vrlo povoljnim za Moskvu. Prema tvrdnjama nekolicine republikanskih senatora, i državni tajnik Marco Rubio opisao ga je kao “ruski popis želja”, dok sam predsjednik Donald Trump sada tvrdi da to nije “konačna ponuda” Ukrajini kojoj je dao rok do četvrtka da se izjasni.

Prema informacijama iz Ženeve, Ukrajina je razgovore s predstavnicima Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Njemačke ocijenila “vrlo konstruktivnima”. Američki dužnosnik otkrio je oko 14 sati, prije nego što su Rubio i Trumpov diplomatski izaslanik za inozemstvo Steve Witkoff sjeli s pregovaračkim timom, da su SAD i Ukrajina optimistični. Dodao je za BBC da su sa svakim korakom bliže konačnom dogovoru, no priznao je i da postoje neke teške stvari koje treba riješiti.

Ključne riječi
Ukrajina Rusija Mir u Ukrajini

Komentara 28

Pogledaj Sve
Avatar EU Balija
EU Balija
22:18 23.11.2025.

To rekla Ursula mozda? A koji to instrument, ili karte u rukama ona ima?

LU
Lujo123
22:09 23.11.2025.

Gospod beti, kad su se u ljudskoj povijesti granice država mijenjale drugačije osim silom. Tako će biti potpuno sigurno i ovaj puta nažalost. Klonite se ispraznih iluzija

VI
Vérité Indolore56
22:44 23.11.2025.

Evo, ja oprao uši: Predstojnik ureda ukrajinskog predsjednika Andrij Jermak najavio da će Ukrajina nakon postizanja sporazuma "angažirati i svoje europske prijatelje". Predsjednik Volodimir Zelenskij izrazio je zahvalnost Trumpu na naporima za pomoć Ukrajini. "Ukrajina je zahvalna Sjedinjenim Državama, svakom američkom srcu, a posebno predsjedniku Trumpu na pomoći koja, počevši s Javelinom (raketama), spašava ukrajinske živote". Rubio je izjavio da je ovo vjerojatno bio najproduktivniji i najznačajniji sastanak do sada ponovivši stav da je iluzija očekivati ukrajinsku pobjedu uz više oružja i sankcija . Trump: SAD NASTAVLJA PRODAVATI OGROMNE KOLIČINE ORUŽJA NATO-u, ZA DISTRIBUCIJU UKRAJINI (POKVARENI JOE JE DAO SVE, BESPLATNO, BESPLATNO, BESPLATNO). EUROPA NASTAVLJA KUPOVATI NAFTU OD RUSIJE.

