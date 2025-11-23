Potpuni kaos oko američko-ruskog plana: 'Granice Ukrajine ne mogu se mijenjati silom'

Delegacije SAD-a, Ukrajine i europskih saveznika u Ženevi su danas temeljito protresale mirovni plan od 28 točaka koji dolazi s američke strane, a analitičari ga drže vrlo povoljnim za Moskvu. Prema tvrdnjama nekolicine republikanskih senatora, i državni tajnik Marco Rubio opisao ga je kao “ruski popis želja”, dok sam predsjednik Donald Trump sada tvrdi da to nije “konačna ponuda” Ukrajini kojoj je dao rok do četvrtka da se izjasni.



Prema informacijama iz Ženeve, Ukrajina je razgovore s predstavnicima Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Njemačke ocijenila “vrlo konstruktivnima”. Američki dužnosnik otkrio je oko 14 sati, prije nego što su Rubio i Trumpov diplomatski izaslanik za inozemstvo Steve Witkoff sjeli s pregovaračkim timom, da su SAD i Ukrajina optimistični. Dodao je za BBC da su sa svakim korakom bliže konačnom dogovoru, no priznao je i da postoje neke teške stvari koje treba riješiti.